Vermutlich ist diese Funktion wohl vor allem deshalb so wenig bekannt, weil es sie längst nicht in allen Fahrzeugen gibt. In den vier Pkw des Familienfuhrparks vom Autor dieser Zeilen etwa funktioniert es nicht. Zugegeben, Volvo V90, Opel Vectra Caravan und Skoda Citigo sind schon etwas älter. Aber auch der top ausgestattete brandneue Opel Grandland X muss in dieser Hinsicht passen.