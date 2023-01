Zum AUTO BILD-Test sind angetreten der aus China stammende Lynk & Co 01 PHEV und der Hyundai 1.6 T-GDI Tucson Plug-in-Hybrid, der bekanntermaßen in Korea ersonnen wurde. Die Kontrahenten treten mit nahezu gleichstarken Antrieben in den Ring. Der Tucson wird verbrennerseitig von einem 1,6-Liter-Vierzylinder mit 180 PS angetrieben, an seiner Seite steht ein 90 PS leistender Elektromotor, der von einem 13,8 kWh-Hochleistungsakku gespeist wird.