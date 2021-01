eit fastbaut Abarth die knalligen Sportler auf Basis des Fiat 500 Dank unzähliger Sondermodelle ist der Erfolg von Abarth 595 und Co nach wie vor ungebrochen. Auch der Tuner Pogea Racing kümmert sich noch mal um den Kleinen. Das Tuning-Kit hört auf den Namenund macht seinem Namen mit mächtigem Carbon-Breitbau und mehr Leistung alle Ehre.Das Widebody-Kit wird maßgeblich durch die breiteren Kotflügel bestimmt. Weiterhin beinhaltet es Aufsätze für die Seitenwände und den Tankdeckel, neue Seitenschweller, Schürzenansätze sowie Lufteinlässe in der Motorhaube. Sämtliche Teileund werden auf Wunsch auch lackiert. Entscheidet man sich für Sichtcarbon, hat man die Wahl aus verschiedenen Ausführungen wie Forged-Carbon oder Bienenwabenoptik.

Die 18-Zöller wirken an dem kleinen Abarth 595 riesig. Die breiteren Backen tragen Fake-Lufteinlässe. ©POGEA RACING

Auch um den 1,4-Liter-Turbovierzylinder kümmert sich Pogea Racing. Je nach Ausführung leistet der Motor in der Serie zwischen 165 und 180 PS . Mit Klappenauspuffanlage, Downpipe inklusive 200-Zellen-Kat und optionaler Thermoisolierung sowie neu programmiertem Steuergerät steigt die LeistungDamit sindsowie 25,1 Sekunden von 0 auf 200 km/h drin. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 232 km/h. Für bessere Querdynamik ist ein stufenlos verstellbares V1-Gewindefahrwerk von KW verbaut, das die Karosserie um 45 Millimeter tieferlegt. Leichte Schmiedefelgen in 8x18 Zoll zahlen in die Optik und weniger ungefederte Masse ein.Für den Komplettumbau ohne Basisfahrzeug verlangt Pogea Racing. Neu kostet ein Abarth 595 aktuell ab 20.990 Euro.Gepflegte Gebrauchte mit Garantie starten im AUTO BILD Gebrauchtwagenmarkt bei knapp unter 13.000 Euro