Porsche 718 GTS 4.0 (2020): Test - Cayman - Boxster - Sechszylinder Sechszylinder im neuen 718 GTS Zur Videoseite

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Porsche 718

Vier Liter bezieht sich dabei natürlich auf den Hubraum. Der gerade malschwere Cayman GTS 4.0 wird von einem NICHT aufgeladenenbefeuert. Dessenstehen bei maximalparat. Und im Grunde reißen bereits ab rund 1500 Touren mehr Newtonmeter am Zweisitzer, als ein Golf Diesel überhaupt zusammenbringt. Jetzt die subjektive Zusammenfassung: Du gibst Gas, und das Ding wird rasant schneller. Egal wo diein ihrer Skala gerade herumturnt, egal was die Topografie der Straße im Moment hergibt. Der Motor arbeitet kraftvoll und lebendig, spontan und gefügig, kurbelt sich mit fast schon ordinärer Hemmungslosigkeit an dieheran.