Cayman GT4 RS

Optisch übernimmt der offene Porsche viele Details von seinem Coupé-Bruder. Die Aerodynamik-Teile an der Frontstoßstange und die Carbon-Haube mit Lufteinlässen für die Bremsenkühlung vorne sind so bereits aus dembekannt; Gleiches gilt für die Radhausentlüftung am vorderen Kotflügel. Einzig den großen Heckflügel wird es beim offenen RS wohl nicht geben.