Auch wenn die Neuauflage größer und mit mehr Technik ausgestattet ist, bleibt sie dank Leichtbauweise mit 1435 Kilogramm im Vergleich zum 991 beinahe gleich schwer. Der überarbeitete Boxer-Saugmotor leistet nun 510 PS und erzeugt ein maximales Drehmoment von bis zu 460 Nm.

Doch bringen die ganzen Veränderungen überhaupt was? Und wie! AUTO BILD ist den aktuellen Top-Elfer auf dem Bilster Berg gefahren: Der, entwickelt brachiale Kraft. Dazu entfacht er ein, röchelt, brüllt und sprotzt, dass es eine Freude ist. Dashaut die Gänge erbarmungslos rein, die Traktion ist herausragend, und die entfesselte Kraft des Motors wird unverzüglich in Vortrieb umgesetzt. Dazu lenkt der GT3 schnell und äußerst präzise ein. Der ganze, steifer, in schnellen Kurven stützt sich das Auto schön auf dem kurvenäußeren Rad ab. Wie bisher vermittelt die Lenkung ein feines Gefühl dafür, was gerade passiert. Die Bremsen beißen giftig zu, und selbst beim heftigen Verzögern liegt der GT3 stabil.