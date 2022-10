Rot gehört nicht gerade zu den gängigsten Farben für den Porsche 911 . Zwar werden viele GT-Kunden immer mutiger, doch tendenziell werden vor allem die GT3 Touring oftmals eher zurückhaltend konfiguriert.

Das war dem Erstbesitzer dieses GT3 Touring aus den USA, der bei bringatrailer.com versteigert wird, scheinbar ziemlich egal. Und so bestellte er den flügellosen GT3 nicht nur in "Indischrot", sondern kombinierte das Ganze auch noch mit goldenen Felgen , bei Porsche "Neodyme" genannt.

Die Zentralverschlussfelgen in 20-/21-Zoll sind bei diesem GT3 in "Neodyme" ausgeführt. Kostet 1190 Euro extra.



Innenraum für knapp 20.000 Euro extra



Doch das auffällige Exterieur ist noch nichts im Vergleich zum Innenraum, wo der Erstbesitzer das ganz große Kreuz gesetzt hat. Über die Porsche Exclusive Manufaktur wurde das Interieur ab Werk vollkommen individualisiert.

Die optionalen Vollschalensitze wurden genau wie die Türtafeln und der untere Teil des Armaturenbretts in "Rivierablau" geordert. Kostenpunkt: umgerechnet 15.350 Euro.

Direkt aus der Porsche Exclusive Manufaktur: Leder in "Rivierablau" mit roten Nähten.



Passend zur Außenfarbe wurden die Nähte und Sicherheitsgurte in Rot bestellt, was weitere 3650 Euro Aufpreis gekostet hat – klingt nicht nur wild, ist es auch. Doch die wilde Farbkombi funktioniert in meinen Augen überraschend gut und ist eine Wohltat zu den sonst oft schwarz, grau oder silber gespeccten Exemplaren.

Jede Menge Extras an Bord des GT3 Touring

Überhaupt hat der Erstbesitzer nicht gespart und seinen 510 PS starken GT3 sehr gut ausgestattet. Zu den nennenswerten Extras zählen PCCB mit schwarzen Bremssätteln, Carbondach, Frontlift, Sport Chrono-Paket, Außenspiegelkappen in Carbon, Exclusive Design-Heckleuchten, Bose und einiges mehr.

Laut Windowsticker sind weit über 50.000 Euro an Extras in den GT3 geflossen, sodass der Neupreis bei 218.590 Euro lag. Erwähnenswert ist zudem, dass der Touring mit der Sechsgang-Handschaltung anstelle des Siebengang-PDK bestellt wurde.

Gerade mal 248 Kilometer auf dem Tacho



Wirklich genossen hat der Besitzer seinen GT3 Touring mit Handschaltung allerdings nicht, denn der 911 wurde erst im September 2022 ausgeliefert und wird jetzt mit umgerechnet gerade mal 248 Kilometern auf dem Tacho versteigert.





Da liegt die Vermutung nahe, dass der GT3 von vornherein zum Flippen, also zum reinen Geldverdienen, bestellt wurde. Wenn dem so war, scheint der Plan jedenfalls aufzugehen. Mit noch mehreren verbleibenden Tagen in der Auktion liegt das aktuelle Höchstgebot bereits bei umgerechnet rund 265.000 Euro und somit fast 50.000 Euro über dem einstigen Neupreis.

Im Vergleich zum normalen GT3 entfällt beim Touring-Paket der feststehende Flügel mit Schwanenhals-Aufhängung.





Warum also nicht einfach einen neuen GT3 Touring nach seinen eigenen Vorstellungen zum Listenpreis (in Deutschland aktuell ab 179.299 Euro) bestellen? Nun, ganz so leicht ist das nicht, denn die Nachfrage bei den GT-Modellen ist schon seit Jahren so groß, dass sie das Angebot bei Weitem übersteigt.

992 GT3 werden deutlich über Liste gehandelt

Das Resultat sind sehr lange Lieferzeiten, weshalb diese Autos auf dem Gebrauchtwagenmarkt deutlich über Liste gehandelt werden. In Deutschland gibt es den günstigsten 992 GT3 Touring aktuell für 220.000 Euro. Und der hat nicht nur 8000 Kilometer auf dem Tacho, sondern auch keine Extra im Wert von über 50.000 Euro an Bord.

Rot steht nicht nur einem Ferrari. Der Porsche 911 GT3 Touring sieht in "Indischrot" richtig gut aus.