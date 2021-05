Porsche 911 des Typs 996 ist aktuell klar die günstigste Möglichkeit, einen Elfer zu fahren. Als erster 911 hatte der 996 nicht nur einen wassergekühlten Boxermotor, sondern er war auch noch technisch eng mit dem günstigen Einsteigermodell Boxster (Typ 986) verzahnt. Besonders die Optik mit den spiegeleiförmigen Frontscheinwerfern brachte dem Elfer zu Anfang viel Kritik von Porsche-Fans ein. Mit der Modellpflege 2001 wurden die orangefarbenen Teile hinter Klarglas zurückversetzt, so sah die Front des Autos wieder homogener aus. Der von 1997 bis 2006 produzierteist aktuell klar die günstigste Möglichkeit, einen Elfer zu fahren. Als erster 911 hatte der 996 nicht nur einen, sondern er war auch noch technisch eng mit dem günstigen EinsteigermodellBesonders die Optik mit denbrachte dem Elfer zu Anfang viel Kritik von Porsche-Fans ein. Mit der Modellpflege 2001 wurden die orangefarbenen Teile hinter Klarglas zurückversetzt, so sah die Front des Autos wieder homogener aus.

Hinweis Porsche 911 Carrera 4 Cabrio (996) bei eBay zum Angebot Pfeil

Porsche 996 Carrera 4 Cabrio aus dem Jahr 2000 für 29.996 Euro zum Verkauf. Beim angebotenen 996 gibt es also durchaus noch Verhandlungsspielraum.

Bei eBay steht aktuell einaus dem Jahr 2000 für 29.996 Euro zum Verkauf. Die Preise der 996-Reihe zogen in den letzten Jahren kontinuierlich an : Der Marktwert von Carrera 4 Cabrios liegt laut Classic Data bei 32.900 Euro im Zustand 1, bei 25.000 Euro im Zustand 2 und 17.500 Euro im Zustand 3.

Der angebotene 996 ist keine "Millennium-Edition"



Es gilt zu beachten, dass der angebotene Porsche keine "Millennium Edition" ist, obwohl der Verkäufer im Anzeigentitel das Wort "Millennium" verwendet. Diese Sonderserie war auf 911 Fahrzeuge limitiert und kam im schwarz-grün-lila changierenden Sonderlack "Violettchromaflair". Sie bot eine exklusive Sonderausstattung und eine Jubiläumsplakette auf der Mittelkonsole mit fortlaufender Editionsnummer und ist ungleich teurer. Classic Data listet einen Carrera 4 dieser Edition mit 40.000 Euro im Zustand 2 und 28.000 Euro im Zustand 3. Allerdings wurden von dieser Edition keine Cabrios produziert. Der angebotene schwarze Elfer ist bisher 136.000 Kilometer gelaufen. Sein wassergekühlter Sechszylinder-Boxermotor leistet 300 PS, die den Porsche in nur 5,2 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 280 km/h.



Zoom Das durchgestylte Cockpitmit verschachtelten Instrumenten und elliptischen Knöpfen erhitzte vor 20 Jahren die Gemüter.





Der Motor des 996 wurde laut Anbieter vor 500 Kilometern für 10.000 Euro überholt. Er wurde nur im Sommer gefahren und stammt aus zweiter Hand. Insgesamt macht der 996 auf den Inseratsbildern einen sehr gepflegten Eindruck. Die Wartungshistorie sollte der Käufer vor Erwerb genau prüfen, denn der Kauf eines 996 mag günstig sein. Wartung und Reparaturen gehen aber ins Geld – vor allem, wenn man dafür ins Porsche-Zentrum fährt. Eine kleine Die Porsche ist ordentlich ausgestattet, er verfügt über elektrische Ledersitze und Fensterheber, eine Klimaanlage und ein Soundsystem.Er wurde nur im Sommer gefahren und stammt aus zweiter Hand. Insgesamt macht der 996 auf den Inseratsbildern einen sehr gepflegten Eindruck. Die Wartungshistorie sollte der Käufer vor Erwerb genau prüfen, denn der Kauf eines 996 mag günstig sein.Eine kleine Inspektion ohne Zusatzarbeiten schlägt dort mit 650 Euro zu Buche. Freie Spezialisten machen es billiger, allerdings sind PZ-Stempel im Wartungsheft harte Währung beim Wiederverkauf.

Für den 996 sind noch alle Ersatzteile vorhanden



frühen 3,4-Liter-Wasserboxern sind oft die Kurbelwellen-Simmerringe undicht. Auch Fahreigenschaften und Sicherheitsniveau liegen fast auf Neuwagenniveau, Rost ist bei der voll verzinkten Karosserie kein Thema. Wer trotzdem Korrosion entdeckt, sollte den Grund dafür suchen, es könnte ein dilettantisch instandgesetzter Unfallschaden sein. BeiAuch Motorschäden durch Verformung der Zylinderlaufflächen und Kolbenkipper kamen vor – unbedingt in die Fahrzeughistorie schauen, ob das Triebwerk repariert oder getauscht wurde!Wer trotzdem Korrosion entdeckt, sollte den Grund dafür suchen, es könnte ein dilettantisch instandgesetzter Unfallschaden sein.

Zoom Im April 1998 kam das Cabrio des 996 auf den Markt. Neu war der Kunststoffdeckel für das Verdeck.





Die nicht gerade hochwertigen und alterungsbeständigen Kunststoffe im Innenraum können mit der Zeit unansehnlich werden. Der dünne Lederbezug leidet besonders an der Sitzwange auf der Fahrerseite. Für den 996 ist praktisch alles an Ersatzteilen verfügbar, was kaputtgehen kann oder dem Verschleiß unterliegt. Porsche Classic betreut das Modell bereits mit seinem offiziellen Originalteileprogramm. Aber auch freie Teilehändler haben vieles im Sortiment, ob gebrauchte Teile oder Nachfertigungen.



Hinweis Porsche 911 Carrera 4 Cabrio (996) bei eBay zum Angebot Pfeil