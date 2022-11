Jetzt wird der Porsche 911 geländetauglich. Der Porsche 911 GT3 RS ist gerade präsentiert, da legen die Zuffenhäuser am anderen Ende der Elfer-Spanne nach. Die neueste – und vielleicht extremste – Abwandlung des 911 ist der 911 Dakar. Benannt nach der Rallye Paris-Dakar, die Porsche 1984 mit einem modifizierten Elfer gewonnen hat.

Die offroadtaugliche Version des 911 wird jedoch etwas ganz Besonderes bleiben. Bei 2500 Exemplaren ist die Dakar-Produktion gedeckelt. Eine weitere Hürde für potenzielle Dakar-Interessenten ist der Preis. Denn mit 222.020 Euro ist der Gelände-Porsche ganz nah dran am Downforce-Elfer GT3 RS (ab 230.000 Euro).

Möchte man den Dakar mit dem hier abgebildeten Rallye Design Paket optisch und technisch aufs nächste Level heben (Zweifarblackierung in Weiß/Blau, Überrollbügel, Feuerlöscher, Sechspunktgurte), werden zusätzliche 26.061 Euro fällig. Optional bietet Porsche unter anderem einen Dachgepäckträger mit LED-Lichtleiste, Schmutzfänger und einen erweiterten Unterbodenschutz an.

Natürlich sieht ein geländetauglicher 911 anders aus als ein normaler Straßen-Elfer. Zu den technischen Besonderheiten wie Fahrwerk und Reifen kommen wir später und beginnen mit der Optik des Dakar, die in großen Teilen aber auch funktional ist. Die Schürzen vorne und hinten sind mit Unterfahrschutzplatten aus Edelstahl verstärkt, zudem haben die Entwickler die Lufteinlässe in der Frontschürze mit speziellen Metall-Schutzgittern versehen, sodass die dahinterliegenden Kühler besser vor Steinschlag geschützt sind.

Aktive Aero-Teile wurden entfernt. Und Porsche-Fans werden die Fronthaube des Dakar gleich als GT3-Teil erkannt haben – die beiden Luftauslässe verraten das in Carbon gefertigte Leichtbauteil.

Dazu gibt es rundum Verbreiterungen aus robustem Plastik, die Schwellerverkleidungen sind ebenfalls durch Edelstahlplatten geschützt. Am Heck fallen vor allem die vom Unterfahrschutz eingerahmte Sportabgasanlage und der Dakar-spezifische Spoiler aus Carbon auf. Besondere Hingucker sind auch die roten, aus geschmiedetem Aluminium gefertigten Bergeösen. Auch die Felgen trägt bislang nur der Dakar. Mit ihrem Fünfspeichen-Design schlagen sie optisch einen Bogen zu den klassischen Fuchs-Felgen vergangener 911-Generationen.

Als erstes fällt beim Thema Fahrwerk die Höherlegung der 911-Karosserie auf. Gegenüber dem 911 Carrera haben die Ingenieure den Dakar fünf Zentimeter aufgebockt. Aktiviert man die serienmäßig verbaute Liftfunktion (bis 170 km/h) an allen vier Aufhängungen, sind nochmals drei Zentimeter mehr Luft im Radkasten. In Summe kommt der 911 Dakar so auf eine Bodenfreiheit von bis zu 19 cm.