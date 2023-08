Der Über-911, der beste Porsche 911 aller Zeiten, der 911, den sich Enthusiasten auf der ganzen Welt gewünscht haben – seitdem bekannt wurde, dass Porsche an einem ganz besonderen Auto zum 60. Jubiläum des 911 arbeitet, wurde nicht an Superlativen gespart. Die Erwartungshaltung an dieses Auto ist enorm. Jetzt ist er da, der Porsche 911 S/T!

Carbonkäfig, Carbondach und Magnesiumfelgen



Obwohl Porsche fast jedes Karosserieteil ersetzt oder angepasst hat (Kotflügel, Dach, Türen, Felgen , Heckdeckel) sieht der S/T dem GT3 Touring dennoch zum Verwechseln ähnlich. Für eine größere Unterscheidung und ein deutliches Statement sorgt das 17.505 Euro teure Heritage Design Paket. Exklusiv darin enthalten sind goldene Schriftzüge innen und außen, die neue Exterieurfarbe "Shorebluemetallic" und die Magnesiumfelgen in "Ceramica". Optional können ein Dekorfoliensatz sowie beliebige Startnummer von 0 bis 99 geordert werden. Speziell letztere passen allerdings nicht so ganz zum eleganten Look des S/T, wenn Sie mich fragen. Außerdem beinhaltet das Paket noch historische Porsche-Wappen, sowie eine Extraportion Leder in Schwarz/Cognac.

Zeit einzusteigen, in den S/T. 992-Fahrer werden sich hier sofort zu Hause fühlen. Die famosen Carbon-Vollschalensitze (Vierwege Sportsitz Plus ohne Aufpreis) sind genauso Serie wie die PCCB-Bremse und der CFK-Käfig. Sitzmittelbahnen in Nadelstreifen-Optik sorgen für einen nostalgischen Touch und passen hervorragend zum sportlichen Cockpit. Verstärkt wird der Retro-Vibe durch die grüne Instrumentenbeleuchtung von Tacho, Drehzahlmesser und der Uhr der Sport-Chrono-Pakets.

Schon auf den ersten Blick fällt mir auf, dass der Schaltknauf kürzer ist als beim 992 GT3, was Preuninger sogleich bestätigt. Das soll für ein besseres Schaltgefühl sorgen. Ein erster Test zeigt: Wo sich die Handschaltung im 992 GT3 im Vergleich zum 991.2 GT3 nicht ganz so knackig anfühlt, hat Porsche an genau den richtigen Stellen nachgeschärft. Kürzere Schaltwege in Verbindung mit höheren Bedienkräften für Kupplung und Schaltung ergeben eine perfekte Symbiose. Genau so muss sich eine Porsche-Handschaltung anfühlen (sorry an alle 992 GT3-Besitzer).