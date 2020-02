Die Felgen erinnern an ein Sondermodell des Vorgängers. Die Lufteinlässe versorgen den Motor mit extra Frischluft.

An der Front fällt dieauf. Sie trägt, die von Finnen in Wagenfarbe abgegrenzt werden. Auch die schmalen Lufteinlässe oberhalb der Blinker wurden im Vergleich zu bisherigen 911-Versionen etwas vergrößert. An der Fahrzeugseite, neben demam Schweller, sitzen an den hinteren Radläufen die. Sie versorgen den Motor mit zusätzlicher Frischluft. Die Felgen des geleakten Porsche erinnern an diedes 991-Sondermodells "". Das Heck erhält den Bildern zufolge den für starke 911 typischen Spoiler , der zusätzlichen Abtrieb erzeugen soll.