emischte Gefühle beim Start des. Irgendwo zwischen "juhu" und "och nö". Nee, nicht weilaktuell im Fadenkreuz der Kritik stehen. Sondern weil ich genau weiß: Das ist das letzte Mal. Also dass Porsche beim Macan so richtig aus dem Vollen schöpft.. Turbo.. Ein Sound zum Niederknien.

Der Macan Turbo beherrscht die verschärfte Gangart genauso wie den geschliffenen Komfort.

Und tatsächlich ist der Macan wohlauf dem Markt. Außen so kurz wie ein Skoda Octavia (und nicht so ein Klops wie der Cayenne), innen trotzdem ordentlich Platz, Gewicht gerade noch. Und schon auf den ersten Metern wird klar, dass sich der technische Aufwand gelohnt hat. Gefühlt wiegt der Macan nicht mehr als ein Cayman, würde man nicht so hoch sitzen, man könnte glatt die Rückbank vergessen und sich in einemwähnen –(wenn man es denn mal darauf anlegt) inklusive. Und eine Lenkung, die einfach nicht präziser geht. Muss aber gar nicht sein, das SUV ist ein feiner Alltagsbegleiter mitund lässig aus dem Ärmel geschütteltem Drehmoment in jeder Lebenslage. Nachteile? Sparsam geht anders, derim Alltag. Viel oder zu viel? Gemischte Gefühle.