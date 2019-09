D er Taycan ist Porsches erstes Elektroauto. Nicht der einzige Grund, der den E-Sportler zu etwas Besonderem macht. AUTO BILD nennt sieben Fakten, die sehr speziell sind beim Taycan.

1. Der E-Porsche kann über 90 Grad driften

Hier war er noch getarnt unterwegs: Der Taycan soll Drifts mit über 90 Grad packen. beiden E-Motoren an Vorder- und Hinterachse zum voll variablen Allradler. Das verleiht dem Schwaben eine enorme Agilität. Torque Vectoring und gezielte Bremseingriffe am kurveninneren Rad, um Giermomente zu erzeugen, die den Taycan wendiger machen. Die variable Steuerung der Radmomente und die dazugehörige Elektronik sollen sogar ein "Überdriften" des Taycan ermöglichen. Wie ein Porsche-Mitarbeiter gegenüber AUTO BILD versichert hat, kann der E-Porsche Drifts mit mehr als 90 Grad fahren, ohne dabei abzufliegen. Die Steuerung der Antriebsmomente und die Hinterachslenkung erlaubt ein Abfangen des Porsches auch unter extremen Bedingungen. Wie viel der Kunde davon spürt, bleibt abzuwarten. Der E-Porsche wird durch seinean Vorder- und Hinterachse zum. Das verleiht dem Schwaben eine enorme Agilität. Porsche nutztund gezielteam, umzu erzeugen, die den Taycan wendiger machen. Die variable Steuerung der Radmomente und die dazugehörige Elektronik sollen sogar ein "" des Taycan ermöglichen. Wie ein Porsche-Mitarbeiter gegenüber AUTO BILD versichert hat, kann der E-Porschemitfahren, ohne dabei abzufliegen. Die Steuerung der Antriebsmomente und die Hinterachslenkung erlaubt ein Abfangen des Porsches auch unter extremen Bedingungen. Wie viel der Kunde davon spürt, bleibt abzuwarten.

2. Taycan nutzt seine Bremsen fast nicht

erste Porsche mit einem Wechselintervall für seine Bremsbeläge. Porsche ist diesen unüblichen Schritt gegangen, da der Taycan seine Bremsen nur extrem selten nutzt. Mit einer Rekuperationsleistung von bis zu 265 kW sollen rund 90 Prozent aller Bremsvorgänge abgedeckt werden. Der Fahrer merkt das nicht, wie gewohnt dosiert er die Bremskraft über das Bremspedal. Dabei arbeiten die Elektromotoren beim Verzögern als Generatoren, gewinnen Energie zurück und bremsen deshalb das Auto. So reduziert sich auch der Bremsenverschleiß auf ein Minimum. Vor allem bei den im Turbo S serienmäßigen Carbon-Keramikbremsen ergibt sich somit eine fast schon irrwitzige Lebensdauer von geschätzten 800.000 Kilometer. Sind dann die riesigen Bremsscheiben nicht überflüssig? Nicht ganz, denn um den von Porsche schon seit Jahren geforderten Bremsentest zu bestehen, braucht der Taycan die großen Scheiben. Im Test muss jeder Porsche nacheinander 25 Bremsvorgänge schaffen, ohne signifikant an Bremsleistung zu verlieren. Dabei wird von 80 Prozent der Höchstgeschwindigkeit, im Falle des Taycan Der Taycan ist dermit einemfür seine. Porsche ist diesen unüblichen Schritt gegangen, da der Taycan seine Bremsen nur extrem selten nutzt. Mit einervon bis zusollen rundabgedeckt werden. Der Fahrer merkt das nicht, wie gewohnt dosiert er die Bremskraft über das Bremspedal. Dabei arbeiten diebeim Verzögern als, gewinnen Energie zurück und bremsen deshalb das Auto. So reduziert sich auch derauf ein. Vor allem bei den im Turbo S serienmäßigenergibt sich somit eine fast schon irrwitzigevon geschätzten. Sind dann die riesigen Bremsscheiben nicht überflüssig? Nicht ganz, denn um den von Porsche schon seit Jahren geforderten Bremsentest zu bestehen, braucht der Taycan die. Im Test muss jeder Porsche nacheinander 25 Bremsvorgänge schaffen, ohne signifikant an Bremsleistung zu verlieren. Dabei wird von 80 Prozent der Höchstgeschwindigkeit, im Falle des Taycan 206 km/h, auf 90 km/h heruntergebremst.

Übrigens: Die hohe Beschleunigung des E-Modells führt dazu, dass die Bremsen nicht viel Zeit zum Abkühlen haben. Deshalb kommt der Taycan in der Basis mit 415 Millimeter großen Graugussbremsscheiben mit Wolframcarbid-Beschichtung und als Top-Modell serienmäßig mit 420 mm großen Carbon-Keramikscheiben (beide Größen gelten für die Vorderachse).

3. Elektroauto mit Zweigang-Getriebe

Das Zweigang-Getriebe an der Hinterachse ist eine Porsche-Eigenentwicklung. Zweigang-Getriebe an der Hinterachse. Das macht ihn zu einem technischen Exoten. Das Getriebe ist eine Eigenentwicklung von Porsche und verschiebt die Betriebspunkte der E-Maschine am Heck. So soll der erste Gang eine für das Anfahren optimierte Übersetzung bieten und dem Taycan einen möglichst schnellen Start verschaffen. Der zweite Gang optimiert dagegen die Höchstgeschwindigkeit und die Effizienz bei höheren Geschwindigkeiten. Der erste Gang ist mit 15:1 ziemlich kurz übersetzt, Gang zwei ist mit 8:1 deutlich länger. Das Getriebe an der Vorderachse nutzt ebenfalls eine Übersetzung von 8:1 und besitzt nur einen Gang. Zweigang-Getriebe für E-Autos rücken immer mehr in den Fokus der Entwickler. Erst kürzlich stelle Automobilzulieferer ZF sein neu entwickeltes Getriebe mit zwei Gängen für E-Fahrzeuge vor. Porsche verpasst dem Taycan einan der. Das macht ihn zu einem technischen Exoten. Das Getriebe ist einevonund verschiebt die Betriebspunkte der E-Maschine am Heck. So soll dereine für dasoptimierte Übersetzung bieten und dem Taycan einen möglichst schnellen Start verschaffen. Deroptimiert dagegen dieund die Effizienz bei höheren Geschwindigkeiten. Der erste Gang ist mit 15:1 ziemlich kurz übersetzt, Gang zwei ist mit 8:1 deutlich länger. Das Getriebe an der Vorderachse nutzt ebenfalls eine Übersetzung von 8:1 und besitzt nur einen Gang. Zweigang-Getriebe für E-Autos rücken immer mehr in den Fokus der Entwickler. Erst kürzlich stellesein neu entwickeltes Getriebe mit zwei Gängen für E-Fahrzeuge vor.

4. Turbo und Turbo S nutzen den gleichen Akku

Der Akku ist in einem massiven Rahmen verbaut, der dem Gesamtfahrzeug Stabilität verpasst. Taycan-Versionen werden mit unterschiedlichen Leistungen und Reichweiten auf dem Datenblatt beschrieben. Dabei unterscheiden sie sich bei der Hardware und den verwendeten Komponenten überhaupt nicht. Sowohl der Turbo als auch der Turbo S erhalten ihre Energie aus einer 93,4 kWh großen Batterie. Sie verschafft dem Turbo eine Reichweite von 450 Kilometern nach WLTP und dem potenteren Turbo S von 412 Kilometern. Bei der Leistung gibt Porsche für beide Versionen eine Dauerleistung von 460 kW (625 Beide bisher vorgestelltenwerden mitauf dem Datenblatt beschrieben. Dabei unterscheiden sie sich bei derund den verwendeten Komponenten überhaupt nicht. Sowohl der Turbo als auch der Turbo S erhalten ihre Energie aus einer. Sie verschafft dem Turbo eine Reichweite vonnach WLTP und dem potenteren Turbo S von. Bei der Leistung gibt Porsche für beide Versionen eine(625 PS ) an.

Turbo und Turbo S unterscheiden sich dafür in der Spitzenleistung. Die liegt beim kleineren Taycan bei 500 kW (680 PS) und beim größeren bei 560 kW (761 PS). Die verschiedenen Werte kommen durch unterschiedlich große Pulswechselrichter zustande. Sie steuern, je nach Auslegung, die E-Maschinen unterschiedlich stark an, was sich in einem unterschiedlichen Stromverbrauch niederschlägt. So kommt der Turbo weiter mit einer Akkufüllung als der Turbo S.

5. Der Taycan lässt sich beidseitig aufladen

Auf der Beifahrerseite des Taycan befindet sich ein Gleichstrom-Schnellladeanschluss. Ladeanschluss entweder mittig oder an der rechten Seite verbaut. Der Taycan besitzt dagegen zwei Ladeanschlüsse. Beidseitig lässt sich der Porsche mit bis zu 11 kW über Wechselstrom laden, auf der Beifahrerseite gibt es aber auch die Möglichkeit, den Schwaben mit Gleichstrom zu füttern. Dann lässt sich der E-Porsche unter Idealbedingungen von fünf auf 80 Prozent in 22,5 Minuten laden. Geschützt werden die Anschlüsse beim Taycan Turbo S über elektrische Ladeklappen (beim Turbo sind für das Feature 625 Euro Aufpreis fällig). Per Touch gleiten die Deckel in den Kotflügel. Laut Porsche funktioniert die Prozedur auch bei eisigen Temperaturen. Sogar wenn die Klappe mit einer dicken Eisschicht überzogen ist, soll sie sich öffnen lassen. Viele E-Autos haben ihrenentweder mittig oder an der rechten Seite verbaut. Der. Beidseitig lässt sich der Porsche mit bis zuladen, auf dergibt es aber auch die Möglichkeit, den Schwaben mitzu füttern. Dann lässt sich der E-Porsche unter Idealbedingungen vonladen. Geschützt werden die Anschlüsse beim Taycan Turbo S über elektrische Ladeklappen (beim Turbo sind für das Featurefällig). Per Touch gleiten die Deckel in den Kotflügel. Laut Porsche funktioniert die Prozedur auch bei eisigen Temperaturen. Sogar wenn die Klappe mit einer dicken Eisschicht überzogen ist, soll sie sich öffnen lassen.

6. Der Taycan ist das erste Auto mit 800-V-Netz



Der Taycan hat erstes Serien-Auto 800-V-Technik an Bord. Es erlaubt dem Porsche, in kurzer Zeit aufgeladen zu werden und versorgt die energiehungrigen E-Motoren mit Strom. Bisherige Systeme in E-Autos nutzen gerade einmal die Hälfte der Spannung. Der Taycan ist damit Vorreiter einer Technologie, die zumindest bei Sportmodellen anderer Hersteller bald auch zu finden sein wird.

7. Der Taycan nutzt verkürzte Panamera-Luftfedern