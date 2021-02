M it Zyrus Engineering bisher nichts am Hut. Eigentlich zeichnen die Norweger für absurd schnelle, 1200 zurückhaltendes Bodykit. Laut Zyrus Engineering das erste Taycan-Bodykit aus Vollcarbon. Kostenpunkt: mindestens 12.900 Euro. it Porsche und Elektro hattebisher nichts am Hut. Eigentlich zeichnen die Norweger für absurd schnelle, 1200 PS starke V10-Lamborghini verantwortlich. Dem Wunsch eines Kunden, seinem Porsche Taycan 4S optisch mehr Dynamik einzuhauchen, wollte man dann aber doch nachgehen. In monatelanger Arbeit entstand ein umfangreiches, aber extremLaut Zyrus EngineeringKostenpunkt: mindestens

Drei Monate Entwicklungszeit

Das Projektfahrzeug steht auf Alufelgen von OZ Racing mit – typisch Norwegen – Winterreifen. ©Bilfoto.no besteht aus 14 Einzelteilen und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign des Taycan ein. So sitzt etwa die gesamte Frontradar-Technik in einem neuen Carbon-Gehäuse. Erst auf den zweiten Blick fallen dann auch die etwas größeren Schweller, die Carbon-Abdeckung für die Heckschürze oder der dreiteilige Heckspoiler ins Auge. (Wer es weniger dezent mag: Hier geht's zum Porsche Taycan von Prior Design!) Die Entwicklung und Fertigung der Carbon-Teile übernahm Zyrus Engineering komplett selbst. Dabei floss einiges an Arbeit in das Projekt, Entwicklung und Testphase nahmen rund drei Monate in Anspruch. Das Kitund fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign des Taycan ein. So sitzt etwa die gesamte Frontradar-Technik in einem neuen Carbon-Gehäuse. Erst auf den zweiten Blick fallen dann auch die etwas größeren Schweller, die Carbon-Abdeckung für die Heckschürze oder der dreiteilige Heckspoiler ins Auge.

Mindestens 12.900 Euro für das ganze Kit