Achtung, hier wird's brenzlig: Wird der Kleber mit dem Spachtel entfernt, drohen Kratzer.

Werkstattsuche Ein Service von Finden Sie die passende Werkstatt 2 Jahre Gewährleistung

Finanzierung ohne Aufpreis

TÜV-zertifiziert Serviceleistung Bitte wählen Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Getriebe Austausch Motor Austausch Motor gebraucht Austausch Steuerkette Austausch Turbolader Austausch Zahnriemen Bremsenservice Folierung Getriebereparatur Getriebespülung Inspektion nach Herstellervorgaben Kostenlose Problemdiagnose Klimaanlagenwartung Kupplungsreparatur Lichtcheck Motor Reparatur Motorinstandsetzung Motoröl und Filter Nachrüstung Dieselpartikelfilter Reinigung Dieselpartikelfilter Scheibentönung Sicherheitscheck Zylinderkopfdichtung Automarke Bitte wählen Abarth Alfa Romeo Alpina Alpine Aston Martin Audi Bentley BMW Bugatti Cadillac Chevrolet Chrysler Citroén Dacia Daihatsu Daimler Dodge Ferrari Fiat Ford Honda Hummer Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lotus Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Roll-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Tesla Toyota Trabant Triumph Vauxhall Volkswagen Volvo Wartburg PLZ/Ort

Die zweiseitige Anleitung empfiehlt eine gründliche Vorreinigung mit einem geeigneten Entfetter – nicht beiliegend. Außerdem eine Erwärmung der beschädigten Zone, so würde es auch der Profi machen. Ansonsten haften die Zugpunkte möglicherweise nicht korrekt am Lack . Erstes Problem: Die beiliegenden Heißkleberstangen passen nicht in die hierzulande üblichen Werkstatt-Heißklebepistolen. Sie sind mit sieben Millimeter Durchmesser zu dünn. Warum sowohl honiggoldene als auch schwarze Klebestäbe beiliegen, erklärt die Anleitung leider nicht. Aber immerhin, mit viel Gefühl und etwas Geduld lässt sich das eingedellte Blech herausziehen. Dafür wird der Gleithammer in die Zugpunkte eingehakt und das Gleitgewicht ruckartig vom Fahrzeug weggezogen. Wichtig ist es, die Kontaktflächen der Klebeadapter zuvor vollflächig zu fixieren, mehrere Minuten ablüften zu lassen und auf einen passenden Winkel beim Herausziehen zu achten. Leicht überdehnte Blechpartien werden normalerweise mit einem Ausbeulhammer zurückgeschlagen. Leider lag keiner bei, das Sparset ist damit unvollständig. Achtung! Wer den mitgelieferten gelben Kunststoffspachtel nutzt, um die Heißkleberreste vom Blech zu entfernen, riskiert gravierende Lackschäden.