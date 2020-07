T

eures Traumauto oder günstiger Vernunftkauf? Wir meinen: weder noch. Und empfehlen einfach, das Beste aus Ihrem Geld zu machen.Einen solchen küren wir bei jedem gepunkteten Vergleichstest. Ermittelt ganz einfach aus der erreichten Punktzahl und dem Preis des Autos im Testwagen-Trimm. Im hier betrachteten Jahr 2019 mit maximal 750 Punkten hätte ein 7500-Euro-Schnäppchen also auf zehn Euro pro Punkt kommen können. Natürlich ein Fabelwert, so was gibt es nicht. Aber: Bei uns ganz vorn mit dabei sind der Dacia Duster und der VW Touareg . Beim Dacia liegt das vor allem am niedrigen Preis, während der VW mit viel Ausstattung punkten kann.