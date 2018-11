Premium-Kompakte: Gebrauchtwagen-Test

Eigenschaften, mit denen man offensichtlich der sportlichen Konkurrenz Paroli bieten wollte. Und so fragten wir 2012 beim ersten Vergleichstest: "Ist die A-Klasse ein 1er-Kandidat?" Schließlich gilt der kompakte BMW mit Hinterradantrieb und längs eingebauten Motoren als Sportler in der Kompaktklasse. Wobei BMW die zweite Generation leicht entschärft hat. Geblieben ist seine außergewöhnliche Agilität, gleichzeitig kann der F20 auch komfortabel federn, beherrscht so im Alltag auch die gemütliche Gangart. Mit dem Sprit geht er sehr genügsam um, ganz gleich ob als Drei- oder Vierzylinder , Diesel oder Benziner. Einzige Ausnahme ist das Topmodell M135i bzw. M140i (ab Mitte 2016) mit dem bis zu 340 PS starken Reihensechser. Damit ist der 1er ein ganz spezieller Charaktertyp, den es so nicht mehr lange geben wird. Die Ablösung durch die dritte Generation erfolgt 2019 – ohne Hinterradantrieb und mit quer eingebautem Motor . Der Sechszylinder wird dann Geschichte sein, das Raumangebot aber ein neues Niveau erreichen – vor allem im Fond.

Schwachstellen wie die anfälligen Getriebe passen nicht zum Anspruch des A3.

Audi BMW Mercedes Fahrzeugdaten Motor, Ventile/Nockenwellen Vierzylinder, Turbo, vorn quer, 4 pro Zylinder/2 Vierzylinder, Turbo, vorn längs, 4 pro Zylinder/2 Vierzylinder, Turbo, vorn quer, 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1968 cm3 1598 cm3 2143 cm3 Leistung 110 kW (150 PS) bei 3500 U/min 100 kW (136 PS) bei 4400 U/min 100 kW (136 PS) bei 3400 U/min Drehmoment 320 Nm bei 1750 U/min 220 Nm bei 1350 U/min 300 Nm bei 1400 U/min Höchstgeschwindigkeit 216 km/h 210 km/h 210 km/h 0-100 km/h 8,6 s 8,7 s 9,2 s Tank/Kraftstoff 50 l/D 52 l/S 50 l/D Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Sechsgang manuell/Hinterrad Siebengang-Doppelkupplung Länge/Breite/Höhe 4310/1785/1425 mm 4324/1765/1421 mm 4292/1780/1433 mm Kofferraumvolumen 380 l 360 l 341 l Leergewicht/Zuladung 1378/492 kg 1388/442 kg 1490/520 kg Kosten Unterhalt Testverbrauch 5,2 l D 6,4 l S 5,5 l D CO2 138 g/km 151 g/km 147 g/km Inspektion 280–420 Euro 280-410 Euro 310-460 Euro Haftpflicht 1) 490 Euro (17) 540 Euro (18) 545 Euro (18) Teilkasko 1) 124 Euro (23) 106 Euro (24) 144 Euro (23) Vollkasko 1) 504 Euro (21) 444 Euro (22) 595 Euro (22) Kfz-Steuer 216 Euro (Euro 6) 100 Euro (Euro 6) 231 Euro (Euro 6) Kosten Ersatzteile 1) Lichtmaschine 741 Euro (AT) 769 Euro (AT) 1335 Euro (AT) Anlasser 490 Euro (AT) 494 Euro (AT) 855 Euro (AT) Wasserpumpe 641 Euro 279 Euro 464 Euro Zahnriemen 495 Euro entfällt, Steuerkette entfällt, Steuerkette Nachschalldämpfer 487 Euro 508 Euro 474 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 777 Euro 763 Euro 732 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 408 Euro 503 Euro 451 Euro 1) Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; 2) Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Die A-Klasse nervt dagegen nur mit kleinen Schrullen. So missfallen einigen Fahrern die Vordersitze mit integrierten Kopfstützen. Dazu ist die Klimabedienung gefühlt im Souterrain untergebracht. Und die Rückfahrkamera arbeitet nur, wenn das Radio zuvor nicht ausgeschaltet wurde. Am Zustand unseres Leasingrückläufers gibt es jedoch wenig auszusetzen. Die Sitze sind straff, Abnutzung im Innenraum lediglich am Lederlenkrad zu erkennen. Und der fast makellose Zustand des Unterbodens entspricht dem des 118i, der ein Jahr jünger ist und 90.000 Kilometer weniger runter hat – beeindruckend! Beim A3 hingegen zeigt sich überraschend viel Oberflächenrost an den Fahrwerksteilen. Unkritisch, doch es geht besser, wie die A-Klasse beweist. Auch im TÜV-Report 2019 übrigens, wo sie es mit einer tollen Fehlerbilanz zum Sieg geschafft hat. Und dann ist da noch unser Dauertest-A-180, der über fast 300.000 Kilometer seinen Konkurrenten Golf VII in den Schatten gestellt hat. Bleibt am Ende also festzuhalten: Dieser Dreikampf kennt zwar keine echten Verlierer, wohl aber einen Sieger. Und der trägt den Stern.