usslands Präsident Wladimir Putin fährt seit Mai 2018 in einer neuen Luxus-Staatskarosse namens Aurus Senat. Das "Russen-Beast" geht in einer zivilen Version sogar in Serie – anders als das Gefährt von US-Amtskollege Donald Trump (Spitzname " The Beast "). Mehr noch: Wie Firmenchef Gerhard Hilgert auf dem Genfer Autosalon 2019 erklärte, ist Aurus mehr als ein Prestigeobjekt für Patrioten und Präsidenten-Verehrer. "Wir sehen uns als globale Alternative zu Bentley, Rolls-Royce oder Maybach und wollen uns deshalb auch im Rest der Welt etablieren", so der ehemalige Daimler-Manager.Die Serienversion des Aurus Senat ist ein bisschen weniger luxuriös und ein Stück kürzer. Den Senat gibt es als S600 mit 5,63 Metern Länge (Radstand: 3,30 m), die 700er Stretchversion ist einen Meter mächtiger (Radstand: 4,30 m). Die Breite beträgt 2,02 m, die Höhe 1,68 m. Gewicht: rund 6,5 Tonnen. Unter der Haube arbeitet ein 4,4-Liter-Biturbo-V8 mit knapp 600 PS und 880 Nm Drehmoment, der von einem 40 PS starken Elektromotor unterstützt wird. Ein Neungang-Automatikgetriebe, Allradantrieb mit Torque Vectoring und Hybridkomponenten sind ebenfalls mit an Bord. Die Bodenfreiheit beträgt 20 Zentimeter. Konstruktionshilfe beim Motorenbau leistete Porsche. Preislich sortiert sich der Senat laut Hilgert "knapp über Mercedes, aber weit unter Rolls-Royce" ein. Soll wohl heißen: Damit dürfte die kurze Basis für umgerechnet unter 150.000 Euro geben, für die vollausgestatte Langversion müssten potente Kunden rund eine Million Euro anlegen.