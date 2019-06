B eständigkeit in Zeiten großer Veränderung, die gibt's noch! Und das gleich doppelt. Zum 16. Mal in Folge kürt AUTO BILD geldwerte Neuwagentypen in 13 Fahrzeugklassen: vom Kleinst- bis zum Luxuswagen, vom Mini-SUV bis zum Van. Das heißt genau die Modelle, die auch nach Jahren vergleichsweise wenig an Wert verlieren und auf dem Land Rover wird erstmals Wertmeister-König aller Klassen und stößt mit dem Range Rover Evoque den dreimaligen Gesamtsieger eständigkeit in Zeiten großer Veränderung, die gibt's noch! Und das gleich doppelt. Zum 16. Mal in Folge kürt AUTO BILD geldwerte Neuwagentypen in 13 Fahrzeugklassen: vom Kleinst- bis zum Luxuswagen, vom Mini-SUV bis zum Van. Das heißt genau die Modelle, die auch nach Jahren vergleichsweise wenig an Wert verlieren und auf dem Gebrauchtwagenmarkt genügend Geld in die eigene Kasse spülen. Wertstabilität als Kaufargument, da lohnt es sich, genauer zu vergleichen. Denn mancher hat sich durch scheinbare Schnäppchenangebote oder Schockverliebtheit in den vermeintlichen Traumwagen durchaus schon mal zu unüberlegten Spontankäufen hinreißen lassen. Bei aller Tradition, eine absolute Premiere feiern wir 2019:und stößt mit dem Range Rover Evoque den dreimaligen Gesamtsieger Porsche vom Thron. In den Jahren 2006 bis 2015 holte sich meist der Mini Cooper den Titel. Diesmal hat der Evoque mit 65,88 Prozent den höchsten Werterhalt in Prozent, gemessen am Neupreis. Ein Spitzenwert für das britische Erfolgsmodell.

Dacia Sandero hat den geringsten absoluten Wertverlust

Der Dacia Sandero gewinnt als insgesamt Bester mit dem geringsten Wertverlust in Euro. Die Wertmeister 2019 im Überblick Kategorie Modell Werterhalt Elektrofahrzeuge Audi e-tron 55 quattro 58,65 % Kleinstwagen VW Up 1.0 TSI 57,07 % Kleinwagen Audi A1 40 TFSI Sportback S tronic 63,31 % Kompaktwagen Mazda3 Skyactiv-G 2.0 M-Hybrid 63,53 % Mittelklasse BMW 3er 320i Aut. 54,67 % Oberklasse Audi A6 Avant 35 TDI S tronic 49,77 % Luxusklasse Porsche Panamera 4 48,34 % Sportwagen Porsche 911 Carrera S PDK 60,43 % Kompaktvans Mercedes B 250 53,43 % Vans Mercedes V 250 d lang 9G-Tr. 55,58 % Kleine SUVs Audi Q3 35 TFSI S tronic 59,62 % Kompakte SUVs Range Rover Evoque P250 65,88 % SUVs BMW X5 xDrive30d 60,54 % Wie AUTO BILD diese Daten konkret ermittelt? Zur Seite stehen uns dabei die Marktforschungsprofis von Schwacke, die Millionen Daten auswerten. Maßgeblich ist bei der Analyse der Werterhalt in Prozent. Ein Blick in die verschiedenen Klassen zeigt, hier dominieren die Ingolstädter. Audi holt sich gleich vier Einzeltitel. In der Kategorie Elektrofahrzeuge macht der e-tron das Rennen, bei den Kleinwagen und kleinen SUV hängen der A1 und der Q3 die Konkurrenz ab. In der Oberklasse setzt sich der A6 an die Spitze. Auch Porsche kann sich mit zwei Einzelsiegen schmücken – als traditioneller Wertmeister in den Segmenten Luxus- und Sportwagen . Und noch einer bleibt wie in der Vergangenheit beständig vorn: Der Dacia Sandero gewinnt wie schon in den letzten drei Jahren als insgesamt Bester mit dem geringsten Wertverlust in Euro. Sein voraussichtlicher Wertverlust in den kommenden vier Jahren: gerade mal 2440 Euro. Keine Überraschung, seit 2010 lag Dacia insgesamt achtmal an der Spitze, darunter auch zweimal mit dem Kombi Logan MCV.

Wertmeister 2019 zur Galerie Nicht nur für den Privatverkäufer ist die Wertprognose ein geldwerter Vorteil. Auch Autobanken berechnen auf deren Grundlage ihre Kredit- und Finanzierungskonditionen. Unternehmen wiederum ziehen die Schwacke-Daten heran, um ihre Firmenwagen auszuwählen.

So entsteht der Wertmeister