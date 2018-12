Ranking: Die schnellsten Autos der Welt

Video: Die schnellsten Autos der Welt Top 5 der Seriensportler Zur Videoseite

Schnell, schneller, am schnellsten! Nur wenige Autobauer trauen sich zu, blitzschnelle Serienautos anzubieten. Daher stammen die schnellsten Autos der Welt von einer überschaubaren Zahl von Herstellern. Renner, die maximal Tempo 300 erreichen, müssen sich unten einreihen, die Top-Geschwindigkeit liegt weit jenseits der 400 km/h! Doch diese VMax ist mit Straßenzulassung schwer zu knacken. Natürlich finden sich Performance-Experten aus der Serie wie McLaren Ferrari , Porsche oder Bugatti in diesen Regionen. Für die meisten ist Tempo aber kein entscheidendes Thema mehr. Ob P1 LaFerrari oder Aventador – keiner läuft schneller als 350 km/h. Teure Technik und Know-how haben hier eher den Zweck, ein Supercar zu zähmen und alltagstauglich zu machen. Ganz anders die Speedprofis von Hennessey Koenigsegg und Co. Sie stecken Enthusiasmus, Energie, Geld und Genie in ein Kleinstprojekt, um es maximal bestialisch zu machen und Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen. Ob so ein Speed-Monstrum viele Käufer findet, ist eher zweitrangig, da ihre Produktionskapazitäten sowieso nur Kleinserien zulassen. Genau 25 Stück beispielsweise fertigt Koenigsegg vom Agera RS (Preis unbekannt, alle ausverkauft), der sich mit seinen 447 km/h dennoch schnellstes straßenzugelassenes Serienauto nennt.