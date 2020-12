E

A8

Produkte bei Amazon Fahrschul-App Fahrschul-Fragebögen Parkscheibe Warnweste Kfz-Verbandskasten Alkoholtester

r ist seit 2012und gilt wie seine Partei alseines generellenvon den. Jetzt ist der 63-Jährige wegen eines heftigen Verstoßes gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung in die Kritik geraten ( alle Infos zum Thema zu schnelles Fahren ). Ende November 2020 war er auf derzwischen Stuttgart und Karlsruhe in seinem Privatwagenerwischt worden, nunin Stuttgart über das Thema.Während FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke in einer Aktuellen Stunde von "einem klassischen Fall" sprach, erhielt Unterstellervom grünen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Reinhart zitierte die Bibel: "Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein." Untersteller beende sowieso seine Karriere nach der Landtagswahl im März. "Lassen wir Milde walten", sagte Reinhart. "" Rülke hatte dem Grünen-Politiker zuvor, was Untersteller zurückwies. Und auch Baden-Württembergs Regierungschef Winfried(Grüne) hatte"Persönliches Fehlverhalten ist natürlich nicht hilfreich." Allerdings warnte er auch davor, es mit der Kritik zu übertreiben: "Das ist ja kein Fehlverhalten im Amt." Untersteller sei kein Raser , "er ist mal gerast" ( so wehren Sie sich gegen ein Blitzerurteil ).