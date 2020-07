B

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

ei der nächsten Bundestagswahl 2021 stehen die Wähler in Deutschland vor einer für Autofahrer wichtigen Richtungsentscheidung: Die Grünen wollen im Fall einer Regierungsbeteiligung möglichst rasch ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen durchsetzen. Dem Nachrichtenportal "The Pioneer" (ein Beteiligungsunternehmen von Axel Springer) gab Grünen-Co-Chef Robert Habeck auf die Frage, ob es mit den Grünen ein solches Tempolimit geben werde, eine eindeutige Antwort: "Ja. Bei 130." In dieser Frage werde man sich gegen einen möglichen Koalitionspartner durchsetzen, kündigte Habeck an. Auch einen Zeitplan gebe es schon: "Das ist wahrscheinlich die erste Maßnahme einer neuen Regierung, wenn die Grünen dabei sind." Für die Umsetzung wäre nicht mehr als eine Gesetzesänderung nötig.Mit dieser Entscheidung legen sich die Grünen ein Jahr vor der nächsten Wahl in einer in Deutschland umstrittenen Frage fest. Die Grünen waren zuletzt im Februar 2020 mit einem Antrag für Tempo 130 im Bundesrat gescheitert . Seitdem kocht immer wieder die Frage hoch. (Hier lesen Sie, was ein Tempolimit bringen würde , hier ein Kommentar zu Tempo 130 .)