Die "kleinsten Räder der Welt an einem echten Auto": So selbstbewusst betitelt das Portal Superkot, das offiziell in den USA ansässig ist, sein Video . Der gezeigte Daewoo Lanus trägt hingegen ein polnisches Kennzeichen – und "Puschen", die man so noch nicht gesehen hat an einem Wagen: Schukarrenräder in Schwarz und Rot werden mit vier kräftigen Schrauben an den leicht modifizierten Radnaben befestigt. Wie verläuft die Fahrt mit minimaler Bodenfreiheit? Und klappt sogar ein Burnout? Hier gibt's die Antworten: