o eine Situation möchte man im wahren Straßenverkehr wirklich nicht erleben: ein Tritt auf die Bremse und es passiert – NICHTS! Auf einem abgesperrten Testgelände können wir diesen Albtraum für Autofahrer gefahrlos nachstellen. Mit drei unterschiedlichen Reifen in vier Abfahrzuständen (neu/5/3 und 1,6 Millimeter Restprofil) simulieren wir eine Fahrt auf der Autobahn bei Richtgeschwindigkeit 130 mit Regen.

Je größer die Profiltiefe, desto größer die Sicherheitsreserven gegen die Gefahr von Aquaplaning.

Starkregen, wie wir es in letzter Zeit immer häufiger erleben. Der Scheibenwischer arbeitet auf vollen Touren, als die Bremslichter vor einem aufleuchten. Der Fahrer tritt die Bremse, um den Sicherheitsabstand zu halten. Das Bremspedal ist durchgetreten, die Ventile der ABS- und ESP-Regelung arbeiten hektisch, um die gefährliche Situation in den Griff zu bekommen. Doch das Fahrzeug mit den Reifen knapp oberhalb der gesetzlichen Mindestprofiltiefe (1,6 mm) wird kaum langsamer, die Reifen haben den Kontakt zum Asphalt bereits verloren, reagieren nicht einmal auf Lenkbefehle. Trotz Vollbremsung kommt der rote Golf damit erst nach über 150 Metern zum Stehen. Dabei kracht er mit Tempo 106 durch die Kartonwand, vor der ein zweiter Golf mit Reifen in voller Profiltiefe nach nur 60 Metern sicher runtergebremst werden kann.