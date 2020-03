Reifenwechsel: Ab wann Sommerreifen?

• Die Faustformel lautet: von O bis O - von Ostern bis Oktober Sommerreifen, von Oktober bis Ostern Winterreifen.

• Genauer ist es, sich nach der Temperatur zu richten: Steigt sie dauerhaft über sieben Grad Celsius, kann man Sommerreifen aufziehen. Fällt die Temperatur unter sieben Grad, wird es wieder Zeit für Winterreifen.

• Im Zweifel fährt man in den Übergangszeiten sicherer mit Winterreifen – es sei denn, man ist auf das Auto nicht unbedingt angewiesen und kann es bei Glätte einfach stehenlassen. Keinesfalls aber sollte man Winterreifen über das ganze Jahr fahren.

Ab wann muss das Auto mit Sommerreifen ausgestattet sein? Die bekannte Faustformel lautet:. Umgekehrt beinhaltet diese Formel auch, dass von Oktober bis Ostern die richtige Zeit für Winterreifen ist. Und tatsächlich liegt man gar nicht so verkehrt, wenn man sich an diese Faustformel für den Rad- bzw. Reifenwechsel hält. Doch was ist der Hintergrund? Während Winterreifen bei Glätte und Schnee den Sommerreifen überlegen sind,. Da in unseren Breitengraden zwischen Oktober und Ostern immer mit Schnee, Schneeregen oder Reifglätte zu rechnen ist, fährt man in diesem Zeitraum sicherer mit Winterreifen (und entspricht damit auch der situativen Winterreifenpflicht in Deutschland ).