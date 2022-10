Mit dem Austral will Renault nicht nur den Kadjar ablösen, die Franzosen wollen auch mehr Schick, hochwertige Materialien, bessere Qualität und außergewöhnliche Technik an die Kunden bringen. Um es kurz zu machen, das ist in den meisten Belangen durchaus gelungen. Schon wenn man den Austral besteigt, hat man ein ausgesprochen gutes Gefühl. Die Polster sind straff, bietet eine breite Sitzauflage, dank der Seitenwangen aber ausreichenden Halt in den Kurven.

Als Mild- und Vollhybrid

Nun ist das Beschriebene allerdings nicht ohne Weiteres in der Einstiegsvariante, die es für 29.900 Euro im Milde-Hybrid 140, mit einem 140 PS starken Dreizylinder und 12-V-Hybridunterstützung zu bekommen, sondern nur in der höchsten Ausstattungslinie Esprit Alpine , die es ab 44.400 Euro gibt.

Alpine? Klingelt da was? Genau, das ist der sportliche Ableger von Renault, dessen Markenzeichen hier für den Vollhybrid steht. Der Dreizylinder leistet 131 PS, wird von einem Elektromotor unterstützt, der von einem 1,7 kW leistenden Akku gefüttert wird und weitere 68 PS beisteuert. So entsteht eine Systemleistung von 200 PS.

Das hört sich ausreichend und sportlich an. Ist es auch. Jedenfalls so lange der Akku die nötige Ladung hat und der E-Motor als Helfer an der Seite des Verbrenners steht. Da geht es in 8,4 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und in der Spitze sind 174 km/h drin.