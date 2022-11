Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Kunden die Überführungskosten () und Zulassungskosten beachten. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 6330 Euro brutto (24 mal 219 Euro plus 895 Euro plus 179 Euro). Optional wird der Renault bis vor die Haustür geliefert, dies kostet einmalig 499 Euro brutto.