Renault Captur: Leasing

D

erist ein echter! Allein 2018 wurden weltweitdes kleinen SUV verkauft. Dersoll nochvorgestellt werden. Jetzt ist also die richtige Zeit, sich dasgünstig zu sichern.In der Basis alskostet der Renault mindestens, die mittlere Ausstattungsvariantemit dem gleichenistzu haben. Eine Alternative zum Kauf ist das. Bei Sparneuwagen können Privatkunden sich dasals Captur Intens TCe 90 für. Das Angebot läuft übermitLaufleistung jährlich. Eineist nicht nötig, wohl aberin Höhe von 750 Euro. In drei Jahren kostet der Captur also, exklusive Steuern, Versicherung und Benzin . Dieist mitund mehr gut. Zusätzlich stehen dieBiskaya blau, Platin grau und Stahl grau zur Wahl. Taklamakan-Orange kostet Aufpreis.