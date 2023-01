Sparsamkeit ist das Gebot der Stunde. Und um in diesen Zeiten das Geld möglichst clever zusammenzuhalten, kann sich beim Gebrauchtwagenkauf ein Blick über den automobilen Tellerrand auszahlen. Wer etwa als Alternative zum teutonischen Familien-Liebling Golf Variant den französischen Rivalen Renault Mégane in Erwägung zieht, der kann beim Kauf eventuell reichlich Geld sparen.

Ein Beispiel ist dieses Exemplar vom Autohus in Gyhum bei Bremen. Der sternenschwarze Kompaktklasse- Kombi mit den markanten sichelförmigen Tagfahrlichtern ist ein Abkömmling der vierten-Generation, hat mit 4,63 Meter Länge ein erwachsenes Format. Auch sechs Jahre nach seiner Vorstellung ist er eine elegante Erscheinung.

Renault Mégane Grandtour gebraucht: rund 11.000 Euro nach viereinhalb Jahren

Qualitätseindruck und Verarbeitung geben wenig Anlass zur Klage. Einzig die Sitzwange des Fahrersitzes wirft leichte Falten, die schwarzen Einlagen in der Mittelkonsole wirken bereits mitgenommen, und die Koppelstangen melden sich mit einem dezenten Klopfen auf schlecht geflickten Landstraßen. Insgesamt passt der Qualitätseindruck jedoch noch.

Nur 10.980 Euro ruft das Autohus auf, viele deutsche Mitbewerber kämen damit leicht ein Viertel teurer. Unser Testwagen kostete im Mai 2018 laut Schwacke-Datenbank neu 23.300 Euro und verbrachte seinen ersten Auto-Lebensabschnitt, oder 113.810 Kilometer, bei unseren nördlichen Nachbarn in Dänemark. Die dort übliche moderate Fahrweise zahlt sich optisch aus: typische Steinschläge an der Frontmaske durch zügige Autobahnetappen sind äußerst rar.

Die Ausstattung: nicht üppig, aber ausreichend



Wie steht es um die Ausstattung? Sie ist nicht sonderlich üppig bemessen, aber für den Alltag absolut ausreichend: 16 Zoll große Alufelgen , Alu-Akzente um die Fenster und an der Dachreling sorgen zusammen mit der Metallic-Lackierung für einen Hauch von Glamour. Zwei-Zonen-Klima und Tempomat steigern das Wohlbefinden auf der Langstrecke.

Am Infotainmentsystem scheiden sich dagegen die Geister. Einerseits kann man sich darüber freuen, dass, Bordcomputer und Freisprechfunktion sowie Apple CarPlay und Android Auto an Bord für Information und Unterhaltung sorgen. Andererseits gleicht die Bedienung des R-Link 2 genannten Systems über den sieben Zoll kleinen Bildschirm einer Strafe. Sinnvolle Assistenten wie Rückfahrkamera , PDC-Sensoren vorn und der automatische Einparkassistent wurden auf dem deutschen Markt meistens im Paket verkauft.

Platzangebot auf der Rückbank nur durchschnittlich



Deutlich sympathischer: Für die kühlere Jahreszeit sind die großzügig geschnittenen Vordersitze beheizbar . Am nur durchschnittlichen Platzangebot auf der Rückbank könnten voll ausgewachsene Sprösslinge etwas auszusetzen haben. Sehr praktisch ist, dass sich als Ergänzung zum je nach Lehnenstellung mit 449 bis 1432 Liter nur durchschnittlich großen Kofferraum für extralange Ladungen der Beifahrersitz umklappen lässt.

527 Kilo Zuladung und 1700 Kilo Anhängelast



Mit 527 Kilogramm Zuladung beweist der Franzose ohnehin ein richtig breites Kreuz. Und mit Anhängerkupplung dürfte er sogar richtig ziehen: 1700 Kilogramm (bis 12 Prozent Steigung) sind gemessen am Fahrzeugformat und der überschaubaren Motorisierung äußerst üppig bemessen. Welche groben Mängel hat unser Testexemplar? Die Heckstoßstange und das Seitenteil tragen deutliche Lackblessuren von einem Parkrempler und diversen Ein- und Auslademanövern. Smart Repair wäre möglich, würde aber rund 600 Euro kosten.

Motor: Der 1,5-Liter-Common-Rail-Diesel reicht im Alltag aus

Die montierten Budget- Sommerreifen sind bereits deutlich abgefahren, und der Bremssattel hinten links hängt, sodass sich die Bremse beim Fahren erhitzt. Hier sollte daher sicherheitshalber ein weiterer Tausender eingeplant werden. Und die Antriebsbilanz? Der quer verbaute 1,5-Liter-Common-Rail-Diesel reicht im Alltag vollkommen aus. Leicht modifiziert wurde er übrigens beim Kooperationspartner Mercedes auch in der A-Klasse - und B-Klasse -Baureihe verwendet. Das Aggregat verfügt über einen NOx-Speicherkat und einen Partikelfilter. So gerüstet, erfüllt es die nicht mehr ganz taufrische Abgasnorm Euro 6b.

Verbrauch: im Schnitt nur 4,9 Liter Diesel