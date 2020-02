Renault Mégane: Kaufberatung

D as große Ziel des Olaf Scholz, die schwarze Null im Bundeshaushalt zu erreichen, steht auf dem Prüfstand. Klimaschutz, Verkehrsinfrastruktur und Digitalisierung fordern gewaltige Investitionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ähnlich sieht es wohl bei Seit 2015 ist die vierte Generation des Renault Mégane auf dem Markt und nach wie vor eines der wichtigsten Modelle des französischen Traditionsherstellers. Den Designern wurde offensichtlich kein Budget gestrichen, denn der Mégane IV sieht auch vier Jahre nach seinem Debüt außerordentlich stilvoll aus, vor allem als kompakter Fünftürer. Geschwungene Front­ und Heckpartien treffen auf eine ansteigende Fensterlinie in der Seitenansicht. Klar, Design ist und bleibt eine Geschmacksfrage, aber uns gefällt's. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Renault Megane as große Ziel des Olaf Scholz, die schwarze Null im Bundeshaushalt zu erreichen, steht auf dem Prüfstand. Klimaschutz, Verkehrsinfrastruktur und Digitalisierung fordern gewaltige Investitionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ähnlich sieht es wohl bei Renault aus, die seit Jahren einen radikalen Sparkurs fahren. Das Ergebnis: 2018 sank das Betriebsergebnis um 22 Prozent auf 2,99 Milliarden Euro. Die Ziele für 2019 sind niedrig gesteckt. Nun zahlen in das Ergebnis sehr viel mehr Faktoren ein als nur der zugegebenermaßen kleine deutsche Markt, jedoch lässt sich am aktuellen Renault Mégane recht gut erkennen, warum ein radikaler Sparkurs nicht selten sein wirtschaftliches Ziel verfehlt.Den Designern wurde offensichtlich kein Budget gestrichen, denn der Mégane IV sieht auch vier Jahre nach seinem Debüt außerordentlich stilvoll aus, vor allem als kompakter Fünftürer. Geschwungene Front­ und Heckpartien treffen auf eine ansteigende Fensterlinie in der Seitenansicht. Klar, Design ist und bleibt eine Geschmacksfrage, aber uns gefällt's.

Im Detail zerbröselt die Liebe auf den ersten Blick

Hübsch gestaltetes Cockpit mit Detailmängeln. Scharfe Plastikkanten und das träge Infotainment stören. Die Farbgebung im Cockpit ist variabel. Digitalcockpit (Serie ab Bose Edition und GT-­Line) und der vertikale Touchscreen (300 Euro ab Bose Edition) gestalten ein digitales Ambiente. Im Detail zerbröselt dann aber schnell die Liebe auf den ersten Blick beim Verstauen des Smartphones am harten, scharfkantigen Fach in der serienmäßigen Mittelarmlehne. Das Wichtig zum Thema Infotainment: Sparen Sie sich die 300 Euro Aufpreis für das große 8,7-Zoll-Display. Dadurch rutscht die Klimasteuerung in verschachtelte Touch-­Menüs, und das System wirkt etwas überfordert. Deutlich besser und flüssiger funktioniert das R­-Link-Infotainment mit dem kleineren 7­-Zoll­-Display. Beim Blick unter die Haube fallen weitere Details der eher nach dem Laisser­-faire­-Prinzip gestalteten Verarbeitung auf. Unsaubere Kabelisolationen, die mäßige Lackierqualität und eine Hitzeschutzummantelung eines Ladedruckschlauches, die an erste Strickversuche eines Viertklässlers im Werkunterricht erinnern.

Im Fond wird es schnell ungemütlich

Positiv: Eine Lendenwirbelstütze ist ab Limited serienmäßig an Bord. In Reihe zwei drückt's vor allem im Fünftürer schnell an Knie und Scheitel. Der 1100 Euro teurere Dafür sitzt es sich in Reihe eins recht bequem auf Renault­-typisch weichen, aber ausreichend unterstützenden Sitzen.Der 1100 Euro teurere Kombi schafft etwas mehr Raum für lange Gräten. Beim Einstieg durch die recht flache Tür herrscht zudem akute Kopfstoßgefahr. Mit seinem Kofferraumvolumen und der tiefen Kofferraumschwelle kann der Grandtour durchaus überzeugen, aber warum muss die Ladekante in beiden Karosserievarianten so breit sein? Getränkekisten müssen über einen breiten, ungeschützten Steg in das Ladeabteil gehievt werden. Entweder leidet der Rücken oder der Lack der Ladekante. Das geht praktischer. Das für Limited 290 Euro teure Modularitätspaket steigert dank Gepäckraumunterteilung, Rückbank mit Fernentriegelung und umklappbarem Beifahrersitz die Variabilität deutlich.

Das Fahrverhalten bleibt stets entspannt

Der Kofferraum des Kombis ist groß und bietet einen ebenen Boden. Klassenmaßstäbe setzt er nicht. Ein Skoda Octavia verlädt 89-236 Liter mehr. Auf der Straße fällt sofort die recht weiche, komfortable Abstimmung auf. Der Renault ist ganz im Stil seiner französischen Ahnen ein entspannter Gleiter. Komfort beherrscht er, bei höherem Tempo wird er aber auch schnell schaukelig. Ob Kombi mit längerem Radstand oder der Fünftürer: Das Fahrverhalten bleibt entspannt. Die eher indirekte Lenkung passt gut zum entschleunigenden Erlebnis des Mégane, allerdings wirkt sie dabei schon arg gefühllos. Da die Übersichtlichkeit gerade beim Fünftürer nicht die beste ist, lohnen sich die Einparkhilfe hinten (255 Euro) sowie die Rückfahrkamera zum Preis von 265 Euro. Während der blaue Kombi mit dem 140-­PS­-Benziner und Doppelkupplungsgetriebe unterwegs ist, rollt der weiße Mégane mit Handschaltung und Diesel vor. Der leise Benziner mit dem sanften DKG passt hervorragend in das Bild des französischen Gleiters, während der zwar sparsame, aber doch sehr raue Diesel im Verbund mit der Sechsgangschaltung, deren Gangwechsel mehr an das Rühren im verklumpten Butterfass erinnern, eher stresst. Kurzum: Die 2000 Euro für das DKG sind gut angelegtes Geld. AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO TEST Wie verwandelt wirkt der französische Kompaktklässler, sobald Nebelscheinwerfer in Zielflaggenoptik die Front und das Renault Sport­-Logo die Heckpartie zieren. Plötzlich rastet die Schaltung knackig durch die Gassen, die Entspannung zerbricht unter den Schlägen des Cup-Fahrwerks und den Knallsalven des Klappenauspuffs, während die Hinterachslenkung den Wagen mit Vehemenz in die Kurven wirft. Um den Kaufberater­-Aspekt nicht zu vernachlässigen: Wenn es der messerscharfe R.S. sein soll, dann nur mit Cup-­Paket (1690 Euro) inklusive Differenzialsperre und Cup­-Fahrwerk. Oder besser gleich den Trophy nehmen, der das Paket serienmäßig mitbringt und um Klappenauspuff und Verbundbremsanlage ergänzt.

