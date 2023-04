Vier Runden darf ich nun hinters Steuer. Muller sitzt daneben, sagt mir die Kurven an, wie in alter Rallyemanier. Und das Ding funktioniert, beim Anbremsen tun die Waden weh, das Lenkrad ist schwergängig, alles wie in einem Rennwagen. Der Schub? Na ja, ein Taycan Turbo S fetzt noch mehr los, aber der Speed im Renault ist okay. Driften im Trockenen? "Non, we drive to the wet, s'il vous plaît", sagt Muller.