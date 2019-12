Schon bei der Anlieferung rief der Zweisitzer neugierige Reaktionen hervor.

Schon bei der Anlieferung gewinnt der Twizy seinen. Ein interessierter Herr fragt, wie teuer das Auto ist und ob man den so wirklich kaufen kann? Redakteur Jan Götze beantwortet brav alle Fragen und spätestens als Redakteur Peter Fischer wegfährt, ist der Passant vollends begeistert: "Man hört ja gar nichts, irre!" An einer Ampel in der Hamburger City hatte Jan Götze eine lustige Begegnung: "Ich fahre an die rote Ampel. Neben mir ein Jaguar F-Type Coupé . Nicht irgendein kleiner V6 , sondern das F-Type R Coupé mit 550 PS . Am Steuer ein jüngerer Typ. Ich rechne damit, dass ich einen mitleidigen Blick ernte. Stattdessen streckt der Jaguar-Fahrer den Daumen hoch, öffnet das Fenster und sagt mit einem Zwinkern: 'Geiles Teil,!' Ich stimme zu und sage: 'Dein Auto ist aber auch nicht schlecht und klingt vor allem besser.' Daraufhin erwidert er: 'Klar aber jetzt in der Stadt würde ich lieber in deinem Auto sitzen!'"