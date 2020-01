Die Renault-Studie "e-Sport Concept" vereint den E-Antrieb des hauseigenen Formel-E-Renners mit der Zoe-Karosserie.

Eine fahrfertige Studie des Zoe RS hatte Renault schon einmal präsentiert. Der Zoe e-Sport Concept wurde von den 340 kW (462 PS ) starken E-Motoren des hauseigenen Formel-E-Renners befeuert. Damit sprintet die Studie in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Diese Leistungswerte dürfte die Serienversion nicht erreichen.Aktuell ist der Zoe ab 21.900 Euro zu haben. (Bei carwow.de jetzt mit einer Ersparnis bis 8699 Euro.) Ali Kassai sagte gegenüber dem Magazin "Autocar", man müsse "die Passion für schnelle Autos in unserer heutigen Gesellschaft aufrechterhalten". Mit einem sportlichen Elektro-Kompakten könnte das durchaus klappen. Aber auch Verbrenner-Fans werden vorerst nicht enttäuscht: Laut Kassai will Renault Elektro- und Verbrenner-RS so lange wie möglich parallel laufen lassen.