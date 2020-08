it dem Mustang Mach-E bringt Ford noch 2020 die erste elektrifizierte Version der US-Legende heraus. Das E-SUV hat optisch und technisch nur noch wenig mit dem ikonischen Charme des ursprünglichen Muscle-Cars gemeinsam.Ein Fahrzeug mit dem Look eines 60er-Jahre-Ponys und der Technik eines der prestigereichsten E-Autos auf dem Markt, dem Tesla Model S.

Im Innenraum ist dann nix mehr mit Sixties-Style: Dagegen wirkt sogar ein Tesla altbacken.

Aviar Motors ist der Name des Unternehmens, wobei die 67 für einen 67er-Mustang stehen könnte, an den das Design eindeutig angelehnt ist. Aleksey Rachev, Gründer und Firmen-Chef von Aviar Motors, fasst die Idee hinter dem Modell gegenüber "Autoevolution" so zusammen: "Wir haben versucht, den Geist der legendären Autos der 60er einzufangen und auf moderne Weise zu überdenken."Das wird besonders im Innenraum deutlich, wo der große, zentrale Infotainment-Bildschirm hervorsticht.