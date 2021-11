Also fährt AUTO BILD zu dem Werk von Rivian in der Kleinstadt Normal, zwei Autostunden südlich von Chicago. In der ehemaligen Mitsubishi-Fabrikund nun bereits den R1T. Einlass: verboten. Aber einige Meilen weiter erwischen wir einen R1T – und überreden seinen Besitzer zur kurzen Spritztour. Der Pick-up in der Lackierung "premier green" lief erst vor wenigen Tagen vom Band; der Mann hinterm Lenkrad arbeitet bei Rivian. Früher war er bei Bosch in Germany. Jetzt drückt er auf einer Landstraße nördlich von Normal aufs Fahrpedal und den Beifahrer in die überaus bequemen Sitze aus. "Na", fragt der stolze Besitzer, "wie fühlt sich das an?" Ein bisschen wie der– und doch anders.