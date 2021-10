Robeta Kronos: Wohnmobil-Test

D as Wort Highend-Reisemobile auf Basis von Fiat Ducato und Citroën Jumper. Doch erst seit dem Fünf verschiedene Modelle in den Fahrzeuglängen 5,40 bis 6,36 Meter haben die Slowenen im Programm. Welchen Anspruch die Entwickler an ihre Fahrzeuge haben, wird bei den Bezeichnungen klar: Dionysus, Ares, Helios, as Wort Wohnmobil heißt auf Slowenisch übrigens avtodom. Im Markennamen Robeta, der für Premium-Kastenwagen aus der osteuropäischen Republik steht, findet sich davon zwar nichts wieder. Aber falls die Frage mal bei Günther Jauch kommt, wissen Sie's jetzt. Bereits seit 2011 entstehen im slowenischen Dravograd nahe der österreichischen Grenze die. Doch erst seit dem Caravan Salon 2019 ist Robeta auch in Deutschland bekannt.haben die Slowenen im Programm. Welchen Anspruch die Entwickler an ihre Fahrzeuge haben, wird bei den Bezeichnungen klar: Dionysus, Ares, Helios, Apollo und unser Testwagen Kronos sind nicht nur die Namen der Varianten, sondern auch griechischer Gottheiten.

Mit den Leichtbaumöbeln spart der Kronos 200 Kilo Gewicht

Viel Stauraum in Küche und Vitrine. Das passt zum

Anspruch des Edelvans. Das Interieur mit viel Holz- und Betonoptik wirkt etwas düster.



©AUTO BILD Das ist er: Der Vater des Zeus. Und ein Sechs-Meter-Kastenwagen mit Längseinzelbetten und klassischem Grundriss, der in seiner Basis für zwei Personen gedacht ist. Ein Aufstelldach mit zwei zusätzlichen Schlafplätzen (6999 Euro) kann auf Wunsch nachgerüstet werden, ebenso der Allradantrieb von Dangel. Was sofort ins Auge sticht, ist der recht konservative Look des Ausbaus. Zwar lassen sich die verschiedenen Wohnwelten untereinander kombinieren, doch dunkles Holzdekor, Betonoptik und Brauntöne sind hier vorherrschend. Auch die edle Glasvitrine im Küchenbereich macht klar, wen Robeta ansprechen möchte: solvente Kunden, die einen guten Wein zu schätzen wissen. Wirklich spannend wird es beim Thema Material. Die Basis-Robeta sind mit herkömmlichem Holzausbau zu bekommen. Wer Gewicht sparen möchte, entscheidet sich besser für die Variante Air (2999 Euro). Dabei werden die Möbel aus einem sehr stabilen und leichten Material aus recycelten PET-Flaschen hergestellt, die mit einem von Robeta eigens entwickelten Kleber mit Druck und Temperatur zusammengepresst werden. Dank kratz- und wasserfestem HPL-Furnier ist der Unterschied am Ende nur auf der Waage zu sehen: Laut Robeta ist der Kronos satte 200 Kilo leichter als die Basismodelle! Technische Daten Motorisierung MultiJet2 160 Leistung 118 kW (160 PS) bei 3500/min Hubraum 2287 cm3 Drehmoment 380 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit k. A. Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 5990/2050/2580 mm Radstand/Bereifung 4035 mm/225/75 R 16 Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 3010/490 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 750/3000 kg Material Wand/Dach/Boden Stahlblech/Stahlblech/ Stahlblech Liegefläche Heck L x B 1870 x 1500 mm Kühlschrank 75 l Herd 2 Flammen Bordbatterie 100 Ah Frisch-/Abwassertank 112/95 l Gasvorrat/Heizung 2x 11 kg/Truma Combi 4 Grundpreis ab 49.290 Euro Testwagenpreis 82.576 Euro Der Vater des Zeus. Und ein, der in seiner Basis für zwei Personen gedacht ist. Ein(6999 Euro) kann auf Wunsch nachgerüstet werden, ebenso dervon Dangel. Was sofort ins Auge sticht, ist der recht. Zwar lassen sich die verschiedenen Wohnwelten untereinander kombinieren, doch dunkles Holzdekor, Betonoptik und Brauntöne sind hier vorherrschend. Auch die edle Glasvitrine im Küchenbereich macht klar, wen Robeta ansprechen möchte: solvente Kunden, die einen guten Wein zu schätzen wissen. Wirklich spannend wird es beim Thema Material. Die Basis-Robeta sind mit herkömmlichem Holzausbau zu bekommen. Wer Gewicht sparen möchte, entscheidet sich besser für die Variante Air (2999 Euro). Dabei werden die, die mit einem von Robeta eigens entwickelten Kleber mit Druck und Temperatur zusammengepresst werden. Dank kratz- und wasserfestem HPL-Furnier ist der Unterschied am Ende nur auf der Waage zu sehen: Laut Robeta ist der Kronosals die Basismodelle!

Robeta geht auf die individuellen Wünsche der Kunden ein