Die stand also seit Februar in der Halle von Sattlermeister Kai Bruhn in Hamburg und sollte mit braunem Leder bezogen werden. Aber dann kam der Krieg, Bruhn machte sich schlau, für wen er da eigentlich arbeiten sollte. Und beschloss: "Da geh ich nicht ran, allein aus moralischen Gründen." So ließ er den 20.000-Euro-Auftrag einfach wieder abholen.