Wenn drei das Gleiche tun, kommt noch lange nicht dasselbe dabei heraus. Und genau deshalb besitzt dieser Vergleich auch einen ganz besonderen Reiz. In den Hauptrollen sehen wir dieder drei Schwestermarken Seat, VW und Skoda, alle auf. In dieser Reihenfolge rollte das trendige Trio auch auf unsere Straßen. Bereits im November 2017 durften wir denbegrüßen, im April 2019 gesellte sich derdazu, und seit September macht derdie kleinen Volks-SUVs komplett.

Für unseren Test treten alle drei, mit 115 PS aus einemund fein herausgeputzt an. Wolfsburger Einheitsbrei wird dennoch nicht serviert, ganz im Gegenteil. Der Kamiq macht sich mitmächtig lang, überragt sogar den eine halbe Klasse höher angesiedelten VW T-Roc um einen Zentimeter. Auf den Arona macht das dann 10, auf den T-Cross 13 Zentimeter Vorsprung. Und die lassen sich auch innen wiederfinden. Es reicht gegenüber dem VW zwar nicht zu mehr Punkten, wohl aber zu einem. Vorn geht es bei beiden luftig zu, der wesentliche Unterschied liegt in der Sitzhöhe. Und da gefallen uns die 58 Zentimeter des etwas flacheren Kamiq einfach besser als die 63 Zentimeter beim T-Cross. Kleine Fahrer müssen da schon fast aufsteigen. Und fühlen sich beim Kamiq irgendwie. Hinten spielt der Tscheche dann seine zehn Zentimeter zusätzlichen Radstand aus. Bei gleich eingestellten Vordersitzen bleiben der Kamiq-Besatzung 15 Millimeter mehr Knieraum. Klingt nicht viel, lässtaber durchaus durchatmen.

Im T-Cross-Cockpit gibt es viel kratzempfindliches Hartplastik – das macht Skoda deutlich besser.

Auch beim Umzug sorgt der Kamiq für fröhliche Gesichter. Maximalpassen ins Heck – rund 100 Liter mehr als bei VW und Seat. Im Gegenzug punktet der T-Cross mit der. Das Polster rückt im VW fast fünf Zentimeter weiter vom Boden weg, sodass wir weniger froschig im Fond hocken. Der Arona gibt hier das. Vorn geht das Platzangebot in Ordnung, liegt auf Augenhöhe mit Kamiq und T-Cross. Hinten stoßen wir allerdings früher an die Sitzlehnen, vermittelt diewenig Großzügigkeit. Beim Blick ins Cockpit staunen wird dann nicht schlecht. Hat hier wer die Rollen vertauscht? Mitund tollem Navi-Display (Amundsen, inklusive digitalen Instrumenten ab 1190 Euro) schmeichelt sich der Skoda in unsere Herzen und gibt das. Der VW trägt dagegen auch obenrum ungeniert hartes, kratzempfindliches Plastik. Das finden wir auch im Seat, der neben den Klimareglern (wie seine Brüder) den Monitor in der Mitte zu tief platziert undserviert. Ist halt schon Jahrgang 2017, der Spanier.Bei denunterscheiden sich die drei SUV-Minis fast gar nicht. Derfährt beim Vollgasritt auf der Autobahn hinterher, liegt dafür beim Überholen ganz vorn, am Ende bieten alle drei aberund drehen willig auch in die 6000er-Region. Wobei der Kamiq auffällig leise bleibt – denhaben die Tschechen richtig gut verpackt.