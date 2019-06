on außen unterscheidet sich dasnicht von den übrigen Versionen des. Je nach Ausstattung variieren zwar die Gestaltung des Kühlergrills und die Form der Schürzen, wirklich erkennbar ist dieaber nur am TGI-Schriftzug auf der Heckklappe. Auch im Innenraum bleibt bis auf die Tachoeinheit alles wie gewohnt. Hier ersetzt die Füllstandanzeige derdas Instrument für die Kühlwassertemperatur. Ein grünes Symbol auf der Tachoscheibe signalisiert, wann der Leon im CNG-Betrieb unterwegs ist.

Mehr Hubraum, mehr Dampf: Im Leon TGI arbeitet jetzt ein 1,5-Liter-Vierzylinder mit 130 PS.

In der aktuellen Modellgeneration hat Seat dem TGI einen neuen Motor spendiert: Das bisherige 1,4-Liter-Aggregat (110 PS) wurde durch einengroßen Vierzylinder mitersetzt. Neu segmentierte Kolben mit Nickel-Chrom-Beschichtung, verstärkte Ventilsitze und verlängerte Einlassventile sorgen für optimale Anpassung an den Erdgasbetrieb, wahlweise ist der Motor an eine Sechsgang-Handschaltung oder eingekoppelt. Drei Tanks, die zusammen 17,3 Kilogramm Gas speichern können, sowie eine "Benzinreserve" von neun Litern gewährleisten laut Seat eine Reichweite vonnur mit Erdgas sollen es 440 Kilometer sein. Bei leeren Erdgas-Tanks schaltet der Leon TGI selbstständig auf Benzin-Betrieb um – zu spüren ist das nicht.