Seat verspricht für den Mii electric 358 Kilometer Reichweite in der Stadt – das haut nicht ganz hin.

Fast noch attraktiver ist die(ohne Anzahlung!) bei 36 Monaten Laufzeit. Für Gewerbekunden vom Pizza-Lieferanten bis zum Pflegedienst sind es sogar nur 109 Euro. Die Betriebskosten gibt Seat mitan – Steuer inklusive. Das allerdings ist arg optimistisch. Und hängt auch vomab. Der soll nach WLTPbetragen. Auf unserer Testfahrt schwankte er zwischen 15,5 kWh auf Autobahn und Landstraßen sowie glatten 12 kWh in der Innenstadt. Dort also, wo der natürliche Lebensraum des Mii ist. Bei einer nutzbaren Akku-Kapazität von 32,3 kWh sind dieStadt-Reichweite (sonst 259 km) so aber nicht zu erreichen. Trotzdem: Der Zweitwagen-Fahrer in Berlin oder Köln wird mitauskommen.