Sidney Hoffmann: "Ich musste die Zeitungsregale einräumen, und da bin ich ganz intensiv mit AUTO BILD in Kontakt gekommen. Es hat halt sehr lange gebraucht, bis die alle einsortiert waren, weil ich die immer durchgeblättert hatte. Damals war ich viel mehr an den Bildern interessiert als an den Fakten. Obwohl mich die Basics wie Kosten und Verbrauch interessierten, wollte ich mehr wissen: was geht? Aber da wurde noch nicht viel über Tuning geschrieben."Sydney: Never ever hätte ich gedacht, einmal AUTO BILD – DAS MAGAZIN zu moderieren. Allein, dass ich mit euch enger zusammenarbeite, dass ich beim "Das Goldene Lenkrad" Jury-Mitglied bin – das hat mir damals nicht eine Synapse gesagt! Das war so weit weg.Meine Highlights sind sehr aktuell. Das sind meine Söhne, meine Frau, meine Familie."Wirst Du jetzt seriös, oder was?!". Meine Frau ist ja ausgebildete Journalistin, war beim Radio und TV. Sie lacht sich immer kaputt, wenn über mich geschrieben wird: der "Moderator". Das habe ich ja nie richtig gelernt. Sie kann den Abschluss an einer Akademie nachweisen, ich nicht. Aber sie hat sich gefreut und sagt halt "jetzt wirste auf deine alten Tage noch seriös – wie wär's denn mit Haare abschneiden?"(Sydney lacht laut) Nur, wenn ich ein seriöser Journalist werden will! Aber kommen wir zurück zu den Highlights. Bei Autos und Projekten ist es der Käfer . Mein absoluter Traum ist ein Baja-Käfer. Mit dem ist mein Onkel damals mit mir als Kind über den Muizenberg Strand in Südafrika gefahren. Seitdem ist mein größter Wunsch, einen Baja-Käfer zu bauen – und jetzt bauen wir ihn.