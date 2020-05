D

Autozubehör bei Amazon Buch "Normal ist das nicht" Preis*: 17,95 Euro Dr. Wack P21S High End Preis*: 17,79 Euro Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro *Preise: Stand 11.05.2020 *Preise: Stand 11.05.2020

as Ende der Tuningfirma "Five Stars Performance" war fürein trauriges Kapitel. So beschreibt er in seinem Buch "Normal ist das nicht" , wie er sich am letzten Tag, ein Montag im April 2012, ein paar Tränen verdrücken musste. Seinmachte mit "JP-Performance" weiter, Sidney gründete " Sidney Industries " (SIIND).Sechs Jahre später startet Sidney mit SIIND einen Neuanfang, mit neuem Konzept und neuem Showroom – das "Werk79" . Hier beginnt die achte und letzte Folge der ersten Staffel von "Sidneys Welt" . Es ist also ein Prolog. Die Folge gibt interessante Einblicke und zeigt. Der Zuschauer lernt Sidneys Kollegen, Freunde und Familie besser kennen – erstmals ist auch Sidneys Mutter dabei. Und es geht weiter: Die zweite Staffel von "Sidneys Welt" ist bereits in Planung!