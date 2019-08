Sidney Hoffmann: Tipps zum Einschätzen der Autogröße

ie weit kann ich noch fahren? Hab ich noch Platz vorne? Jetzt bloß nicht die Wand knutschen! Eine Situation, die jeder kennt, wenn man mit einem neuen Auto oder einem Leihwagen vorwärts einparken will."Wenn ich ein neues Auto habe, gehe ich mehrmals daran entlang und fühle es." Was unterhaltsam aussieht, wenn Sidney um das Auto herumgeht und dabei die Flanken, das Heck und die Motorhaube streichelt, ist tatsächlich sinnvoll. Dadurch "prägen sich einem die Abmessungen besser ein". Ein Tipp ist daher auch, sein Auto die ersten Male per Hand zu waschen, um sich mit den Proportionen vertraut zu machen.

Wie gut Sidney die Proportionen eines Autos wirklich einschätzen kann, muss erunter Beweis stellen. Wer dabei sein will, wie Sidney fürs Teamseine Chevrolet Corvette C3 in Augenschein nimmt, der kommt amzum Start am, wo ab ca. 11 Uhr die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, bevor um 13 Uhr der Startschuss fällt. Wo man Sidney auf den ersten Etappen in der roten Corvette sehen kann, erfährt man auf dem Streckenplan . Im Rahmen der HBK werden auch die Finalisten der Hot Wheels Legends Tour Germany teilnehmen und gegeneinander antreten. Worum es in der Hot Wheels Legends Tour Germany geht, erklärt Sidney hier im Video