cht Bluetooth-Freisprecheinrichtungen zum Nachrüsten hat AUTO BILD getestet. Ganz oben auf dem Podest: die Callstel BFX-550.st. Insgesamt 65 von 70 möglichen Punkten bekam die kleine Bluetooth-Box, die einfach an die Sonnenblende geklemmt wird. Um als Freisprechanlage zu fungieren, wird sie einfach einmal mit dem Smartphone gekoppelt. Danach erkennt die Box das Handy automatisch und verbindet sich. Ist das Handy drei Minuten außer Reichweite, schaltet die Callstel Freisprecheinrichtung in Standby. Über Sensoren erkennt sie das Öffnen der Autotür und schaltet sich wieder ein – ist die Box einmal angebracht, muss man sich also nicht weiter um sie kümmern. Dabei verspricht sie eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Tagen in Standby sowie 16 Stunden reine Gesprächszeit.