Eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung im Auto erlaubt es, während der Fahrt zu telefonieren, ohne das Handy in die Hand zu nehmen. Denn das ist nicht nur gefährlich, sondern auch teuer: Mindestens 100 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg werden fällig, wenn man mit dem Telefon erwischt wird. Auch an roten Ampeln oder im Stau darf das Handy nicht in der Hand gehalten werden. Aber nicht jedes Auto hat ein modernes Multimedia-System, das die Smartphone-Kopplung mit Bluetooth erlaubt. Dafür gibt es Bluetooth-Freisprecheinrichtungen zum Nachrüsten. AUTO BILD hat acht aktuelle Modelle zwischen 15 und 41 Euro getestet.

Freisprecheinrichtung Callstel BFX-550.st Callstel BFX-550.st 1,3 (sehr gut) Guter Klang

Hohe Verarbeitungsqualität

Modernes Design Preis 41,50 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon



Den besten Job im Test von Bluetooth-Freisprecheinrichtungen zum Nachrüsten macht die Callstel BFX-550.st . Im Testfeld hebt sie sich vor allem durch ihre moderne Optik und die hochwertige Verarbeitung ab. Aber auch in der Kernkompetenz, dem Freisprechen, kann das Gerät punkten. Dazu gibt es die Unterstützung von Sprachassistenten wie Google Assisant und Siri. Im Test hat die Callstel BFX-550.st 65 von 70 Punkten erreicht und erhielt die Note 1,3 (sehr gut).

Aigoss Kfz Bluetooth 4.2 Freisprecheinrichtung Aigoss Kfz Bluetooth 4.2 Freisprecheinrichtung 2,9 (befriedigend) gute Tonqualität

tolle Magnethalterung

SD-Karten-Slot leichtes Echo bei hoher Lautstärke

geringe Verarbeitungsqualität Preis 19,99 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon



Die Freisprecheinrichtung von Aigoss überzeugt mit einer guten Tonqualität. Etwas störend ist nur ein leichtes Echo, das allerdings nur bei hoher Lautstärke auftritt. Der etwas geringeren Verarbeitungsqualität steht der günstige Preis gegenüber. Dafür gibt es hier sogar eine tolle Magnet-Halterung und einen Slot für SD-Karten. Im Test hat die Aigoss Kfz Bluetooth 4.2 Freisprecheinrichtung 48 von 70 Punkten erreicht und erhielt die Note 2,9 (befriediegend).

Die Freisprecher werden im Auto genutzt, klar also, dass sie auch hier ihre Qualitäten unter Beweis stellen mussten. Getestet wurde auf einer festgelegten Route bei konstantem Tempo, einmal bei 50 und einmal bei 100 km/h mit verschiedenen Testanrufen. Außerdem wurden die Bedienung der Geräte und der Sound bei der Musikwiedergabe während der Fahrt und bei Stillstand überprüft. Weitere Kriterien: die Befestigung, Optik und Haptik sowie weitere Funktionen.

Play Bluetooth-Freisprecher im Test (2020) Welcher ist der beste BT-Freisprecher?



Bei den Nachrüst-Freisprecheinrichtungen handelt es sich um kleine Bluetooth-Boxen mit Mikro, die einfach an die Sonnenblende geclippt werden. Dabei eignen sie sich nicht nur zum Telefonieren – sie können auch Musik und GPS-Ansagen vom Handy wiedergeben. Toll: Die Steuerung funktioniert sogar ganz ohne Tastendruck über Sprachsteuerung mit Siri oder Google Assistant. Einige Geräte, wie der Testsieger Callstel BFX-550.st oder das Soaiy S-61, haben sogar eigene Kommandos, mit denen z.B. ein Anruf angenommen oder abgelehnt werden kann, ohne dass dafür das Datenvolumen des Handys genutzt wird.

Zoom Mit diesen Geräten ist das Telefonieren während der Fahrt erlaubt.





Besonders wichtig bei den BT-Freisprechern: Sie dürfen den Fahrer nicht ablenken. Ansonsten stellen sie die gleiche Gefahr wie das Handy am Steuer dar. Die Bedienung sollte deswegen möglichst intuitiv klappen, ohne den Blick des Fahrers von der Straße zu lenken. Dieses Kriterium erfüllten fast alle getesteten Produkte. Nur das Jabra Drive fiel etwas aus dem Rahmen: Die Lautstärke-Tasten ließen sich nicht bedienen, ungewollt wurde das Mikro stummgeschaltet, sodass der Anruf abgebrochen werden musste. Ebenso wichtig für eine reibungslose Nutzung: die Qualität des Anrufs. Denn nur wenn Anrufer und Gegenseite sich gut verstehen, erfüllt die Bluetooth-Freisprecheinrichtung wirklich ihren Zweck. Fast alle Geräte haben dafür eine Geräuschunterdrückung, die sich beim laut röhrenden Dreizylinder-Diesel unseres Testautos beweisen musste. Einzig der günstigste Kandidat von Vingo hat das nicht. Das führt zu extrem schlechter Tonqualität am anderen Ende. Hinzu kommt ein nerviges Echo, das auch dem Jabra Drive bei der Klangqualität Abzüge beschert.

Besonders wichtig ist die Positionierung im Auto: Die Freisprecheinrichtung muss gut erreichbar sein, darf aber nicht das Blickfeld des Fahrers einschränken. Die Geräte aus dem AUTO BILD-Test sind alle mit einem Clip versehen, mit dem sie einfach an der Sonnenblende befestigt werden.

Fast alle Bluetooth-Freisprechanlagen machen einen soliden Job. Sie lassen sich gut bedienen, Anrufer und Gegenseite können sich problemlos unterhalten. Viel mehr darf man von den kleinen Geräten aber nicht erwarten. Auch wenn sie Musik wiedergeben können, ersetzen sie mit ihrem vergleichsweise flachen Klang kein Soundsystem.