Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) ist aktuell derim Angebot. Inzwischen bietet Skoda sein erstes Elektro-SUV in drei unterschiedlichen Varianten an: Die Einstiegsversion ist der Enyaq iV 50 mit 55-kWh-Batterie und 109 kW (148 PS ) Leistung, darüber rangieren der Enyaq iV 60 mit 62-kWh-Batterie und 132 kW (180 PS) sowie das Topmodell Enyaq iV 80 mit 82-kWh-Batterie und 150 kW (204 PS) Leistung. Derohne Abzug der staatlichen Förderungen liegt. Im Leasing ist das 4,65 Meter lange Elektro-SUV richtig günstig:. Zwar wird einefällig, die der Leasingnehmer als Vorleistung erbringen muss – jedoch werden die 6000 Euro bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet. Einzige Voraussetzung für die volle Rückerstattung ist eine, die beim Enyaq-Deal erfüllt ist. Diesind mitangegeben, können gegen Aufpreis jedoch auf bis zu 20.000 angehoben werden – dann kostet der Enyaq 262 Euro brutto pro Monat.

Hinzu kommen noch einmalige. Somit liegen die(199 Euro x 24 plus 990 Euro). Positiv hervorzuheben ist, dass bei diesem Angebot bereits Wartungs- und Servicekosten sowie eine Vollkaskoversicherung (ohne Haftpflicht) in der Rate mitenthalten sind. Zudem handelt es sich um ein frei konfigurierbares Bestellfahrzeug mit rund sechs Monaten Lieferzeit. Ab Werk wird der Skoda Enyaq in der auffälligen Unilackierung "Energy-Blau" ausgeliefert. Zur Serienausstattung gehören Tempomat, Zweizonen-Klimaautomatik, Spurhalteassistent , 18-Zoll-Stahlfelgen, Lederlenkrad, LED-Scheinwerfer, DAB+ sowie SmartLink inklusive Apple Carplay und Android Auto.