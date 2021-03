Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) habenpro Monat zu leasen. Zwar ist eine Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro netto nötig, allerdings wird diese bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) voll erstattet. Die Voraussetzung ist eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, die beim Angebot des ID.4 erfüllt wird. Die Freikilometer sind mit 10.000 km jährlich angegeben. Wer eine höhere Laufleistung benötigt, der sollte sich direkt an den Leasinggeber wenden.

Einmalig kommen noch 538 Euro netto Bereitstellungsgebühren obendrauf, wodurch dieliegen (100 Euro x 24 plus 538 Euro). Bei dieser Rechnung ist die Umweltprämie bereits abgezogen. In der Basisversion "Pure" hat der VW ID.4 einen 52-kWh-Akku an Bord, die Reichweite geben die Wolfsburger mit 345 Kilometern an. Da es sich beim angebotenen Fahrzeug um einen Neuwagen handelt, ist die Ausstattung gegen Aufpreis frei konfigurierbar. Wobei die Serienausstattung schon ein paar wichtiges Features umfasst: LED-Scheinwerfer , 18-Zoll-Felgen, Apple Carplay Android Auto, DAB+, Einparkhilfe, Klimaautomatik, Navi "Discover Pro", Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung sind bereits an Bord. Die Lieferzeit des ID.4 in der Farbe "Mondsteingrau" ist mit rund vier Monaten angegeben.