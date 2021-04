Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können. Zwar müssen Leasingnehmer mit einer, diese wird jedoch bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie vollumfänglich durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet. Eine wichtige Bedingung: Diemuss mindestensbetragen. Eine Voraussetzung, die im Fall des Enyaq-Angebots exakt erfüllt wird. Auf Wunsch kann das Elektro-SUV auch für 36 Monate geleast werden, dann erhöht sich die Rate jedoch auf 165 Euro brutto pro Monat. Dieangegeben, können allerdings gegen Aufpreis in 5000er-Schritten auf bis zu 25.000 Kilometer jährlich angehoben werden – in diesem Fall kostet der Skoda 202 Euro brutto.

Zusätzlich zu der monatlichen Rate kommen noch einmalig Überführungskosten in Höhe von 900 Euro obendrauf, sodass dieliegen (139 Euro x 24 plus 900 Euro). Zu beachten ist noch die voraussichtliche. Dafür handelt es sich um ein in der Ausstattung und Farbe gegen Aufpreis frei konfigurierbares Bestellfahrzeug. Serienmäßig an Bord sind Features wie digitales Kombiinstrument, DAB+, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer , Smartlink inklusive Apple CarPlay und Android Auto, 18-Zoll-Felgen mit Radkappen und mehr.