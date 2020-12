Skoda Fabia III: Gebrauchtwagen-Test

ussten Sie noch gar nicht, dass Sie einen Skoda Fabia TDI suchen, stimmt's? Doch, das Autohus in Bockel bei Bremen hat eine kleine weiße Verlockung in seinen Verkaufshallen stehen:alles andere als ärmlich eingerichtet. 21.000 Euro kostete der Tscheche Ende 2017, inzwischen hat der 1.4 TDI fast 70 Prozent an Wert verloren. Macht Abgasskandal und der Hype um die E-Mobilität führen zu derart heftigen Preisstürzen – da werden nicht nur Pfennigfuchser nervös.

Herzlich willkommen: viel Ausstattung, genug Komfort und tadellos funktionierende elektronische Helferlein. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

Kosten Unterhalt Testverbrauch 5,1 l D/100 km CO2 135 g/km Inspektion 180-380 Euro Haftpflicht (14)* 465 Euro Teilkasko (20)* 566 Euro Vollkasko (16)* 929 Euro Kfz-Steuer (Euro 6b) 160 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 698 Euro Anlasser 566 Euro Wasserpumpe 443 Euro Zahnriemen 532 Euro Nachschalldämpfer 378 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 678 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 687 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadenfreiheitsklasse 1 (Zum Kfz-Versicherungsrechner); **Preise inklusive Arbeitslohn und 16 Prozent Umsatzsteuer

Seine Dauerhaltbarkeit hat derbei uns bereits im 100.000-Kilometer-Dauertest unter Beweis gestellt. Dummerweise verhinderte ein zu kurzes Kabel eine Eins im Endergebnis. Ansonsten bestach der Combi mit kompakten Golf -Ausmaßen, vor allem mit seiner Vielseitigkeit und einem stattlichen Kofferraumvolumen von 530 bis 1395 Liter. So viel Platz hat unser Schrägheck zwar nicht zu bieten, dafür zirkelt er sich mit weniger als vier Meter Außenlänge noch lässiger durch Innenstädte., auch wenn die vorderen Sitze gerne üppiger, tiefer eingebaut und etwas straffer sein könnten. Letzteres gilt auch für das Fahrwerk, das in unserem Testwagen ganz schön ausgenudelt wirkt – ein typisches Verschleißmerkmal von Kleinwagen, die auf der Langstrecke bewegt wurden. Auch wenn der TÜV-Prüfer hier noch nicht meckern würde, lohnt eine Revision der Buchsen und Lager.: in allen Disziplinen sehr komfortabel, gleichzeitig aber nicht so wachsweich, dass der Tscheche ungelenk durch Kurven torkelt. Von den Parkpiepsern über den Abstandsradar bis hin zum Navigationssystem funktionierten beim Testwagen übrigens alle elektronischen Helferlein tadellos. Im Dauertest-fiel dagegen die Sitzheizung aus, und der Regensensor führte zuweilen ein "interessantes" Eigenleben.. Der Dreizylinder hat Power und. Schnäppchenkurse wie beim TDI sind hier allerdings nicht zu erwarten, ab 8500 Euro geht es los. Dafür liegt die Laufleistung dann noch im fünfstelligen Bereich.Kleiner Preis, wenig Schwächen! Der raue Diesel wirkt zwar etwas gestrig, ist aber langlebig und sparsam. Die Preise werden allerdings noch weiter fallen, denn 2021 startet der neue