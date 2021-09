2019 ist das SUV-Trio von Skoda komplett: Nach Kodiaq und Karoq hat Skoda den kleinen Kamiq auf den Markt gebracht. Er basiert – genau wie der Konzernbruder Seat Arona – auf der MQB-A0-Plattform, ist mit 4,24 Metern aber ungefähr so lang wie ein Basispreis von weniger als 20.000 Euro liegt. In der Basisausstattung "19.790 Euro. Im Leasing gibt es das richtig günstig! Seitkomplett: Nachundhat Skoda den kleinenauf den Markt gebracht. Er basiert – genau wie der Konzernbruder– auf der MQB-A0-Plattform, ist mit 4,24 Metern aber ungefähr so lang wie ein VW T-Roc . Bei den Kunden ist der kompakte Kamiq beliebt, was auch an seinem günstigenliegt. In der Basisausstattung " Active " kostet der 95-PS-Benziner. Imgibt es das Kompakt-SUV jetzt





Privatkunden aktuell nur 135 Euro brutto pro Monat – und das ohne einmalige Sonderzahlung. Die Laufzeit ist mit 48 Monaten angegeben, bei 10.000 Freikilometern pro Jahr. Wer will, der kann den Kamiq auch für 24 Monate (157 Euro brutto) oder 36 Monate (144 Euro brutto) Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) zahlen– und das. Die Laufzeit ist mitangegeben, bei. Wer will, der kann den Kamiq auch für 24 Monate (157 Euro brutto) oder 36 Monate (144 Euro brutto) leasen . Die jährlichen Freikilometer können auf maximal 20.000 km angehoben werden, wodurch sich die Rate bei 48 Monaten Laufzeit auf 158 Euro brutto erhöht. Obendrauf kommen einmalig Bereitstellungskosten in Höhe von 990 Euro brutto, sodass sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 4758 Euro brutto (157 Euro mal 24 plus 990 Euro) ergeben.

Basisversion des Skoda Kamiq leistet 95 PS